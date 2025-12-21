¡Igual ya estaban eliminados! Dallas Cowboys perdieron frente a Los Angeles Chargers

Este domingo, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, los Dallas Cowboys recibieron a Los Angeles Chargers, equipo que no ganaba en Texas desde 2017 y que terminaron su mala racha en la semana 16 de la NFL.

Los Cowboys comenzaron ganando el encuentro, Dak Prescott conectó con su tight end y logró la primera anotación del encuentro, a pesar de la ventaja, los Chargers no tardaron en responder para empatar el marcador.

En los primeros dos cuartos del partido, el juego fue de ida y vuelta, ambos equipos se respondían los ataques y nunca hubo una patada de despeje, hasta el tercer cuarto del juego.

En el tercer tiempo del juego, la dinámica del partido se estancó un poco, hubo dos patadas de despeje y pocas acciones en los primeros minutos, hasta que Chargers y Justin Herbert detonaron el encuentro con una anotación, misma que puso el marcador 34-17.

Con dos series ofensivas de desventaja, los Cowboys cayeron en una espiral, si bien no hubo entregas de balón por parte de Dak Prescott, si fueron detenidos de forma consecutiva, por lo que no generaron puntos.

Al final del encuentro, Dak Prescott fue sustituido y el QB suplente tuvo una entrega de balón, un fumble tras querer correr con el ovoide.

Recordemos que, con la victoria del pasado sábado de los Philadelphia Eagles, los Dallas Cowboys ya llegaron a este juego eliminados de los Play Offs de la NFL.