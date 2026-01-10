¡Here we go! Pittsburgh no pierde los lunes en casa desde hace 23 fechas

A unos días del debut de los Pittsburgh Steelers en la postemporada de la NFL ante los Houston Texans en el Duelo de Comodines, una estadística podría poner a los de Aaron Rodgers como favoritos para ganar el duelo del lunes en el Acrisure Stadium de Pensilvania.

Afición de Pittsburgh I AP

¿Cuál es la ventaja que llevan los Steelers?

El duelo entre Rodgers y C.J. Straus es uno de los más llamativos para el juego de Comodines, pues no solo se enfrentan dos grandes franquicias, sino que el legado de ambas franquicias se pone en juego una vez más.

Duelo Steelers vs Baltimore I AP

Sin embargo, el equipo del acero llega a este encuentro con una contundente ventaja, pues desde hace 23 fechas en Monday Night no caen en casa, por lo que buscan mantener esa ventaja.

Además de la positiva y larga racha en la NFL, los Steelers llegan una presión extra, pues el equipo seis veces ganador del Vince Lombardi busca romper la racha negativa de no ganar un juego de playoffs, fantasma que no eliminan desde el 15 de enero de 2017, cuando superaron a Kansas City Chiefs.

Semana 18 I AP

¿Cómo llegan los equipos?

El equipo del acero llega al lunes de comodines con una victoria de auténtico alarido ante los Ravens Baltimore de Lamar Jackson, por un marcador de 26-24, gracias a una patada fallida en el último momento del partido.

Por su parte, los Texans llegan a la cancha de Pittsburgh con el timonel motivado y en busca de superar el primer reto de postemporada con una racha de 11 victorias consecutivas, la más reciente de 38-30 ante los Indianapolis Colts.

Los Pittsburgh Steelers y los Texans Houston se verán las cara en el emparrillado l próximo lunes 13 de enero, a las 19:00 (hora centro de México), por el pase a la ronda los juegos de División.