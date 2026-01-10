NFL Wild Card: Fechas, horarios, transmisiones y todo lo que debes saber de la Ronda de Comodines

Tras 18 semanas de temporada regular, la NFL entra en su fase más emocionante: los Playoffs. Los seis enfrentamientos de la Ronda de Comodines ya están definidos y prometen juegos de alto voltaje, donde solo los mejores avanzarán.

Aquí te presentamos los antecedentes históricos y el momento de cada equipo rumbo a este fin de semana decisivo.

Seahawks | AP

Los Angeles Rams vs Carolina Panthers

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 3:30 pm

La rivalidad entre Panthers y Rams suma 24 enfrentamientos (incluido uno de postemporada), con ventaja para Carolina con 14 victorias, por 10 de Los Ángeles. El único duelo de playoffs fue en la Ronda Divisional de 2003, con triunfo para las Panteras.

Ambos equipos se enfrentaron ya en esta campaña, con sorpresiva victoria de Carolina.

Los Rams (12-5) fueron uno de los equipos más sólidos durante gran parte del año, aunque cerraron con dudas. Aun así, evitaron a Philadelphia y llegan con etiqueta de favoritos.

Los Panthers (8-9) accedieron a playoffs más por tropiezos ajenos que por dominio propio y, pese al antecedente reciente, aparecen como underdogs.

Panthers | AP

San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles

Fecha: Domingo 11 de enero

Hora: 3:30 pm

Eagles y 49ers se han enfrentado 37 veces, incluyendo dos partidos de postemporada, con saldo favorable a San Francisco (21-15-1). En playoffs están igualados: Philadelphia ganó el Campeonato de la NFC 2022, mientras que los 49ers se llevaron la Ronda de Comodines de 1996.

Los Eagles (11-5) buscan defender su corona. Aunque no fueron tan dominantes como en 2024, siguen siendo un rival incómodo.

San Francisco (12-5) se quedó a una victoria del primer sembrado y, pese a un cierre irregular, mantiene una de las plantillas más completas. El regreso de Fred Warner refuerza su defensa.

49ers | AP

Green Bay Packers vs Chicago Bears

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 7:00 pm

La rivalidad más antigua de la NFL. Bears y Packers se han enfrentado 212 veces, con ventaja para Green Bay (109-97-2).

En playoffs, cada equipo tiene una victoria: Chicago en 1941 y Green Bay en 2010. Esta temporada dividieron triunfos, cada uno defendiendo su casa.

Los Bears (11-6) sorprendieron al ganar el Norte de la NFC por primera vez desde 2018. Los Packers (9-7) lograron el último boleto de la conferencia tras una campaña irregular.

Steelers | AP

Houston Texans vs Pittsburgh Steelers

Fecha: Lunes 12 de enero

Hora: 7:15 pm

Texans y Steelers apenas se han enfrentado ocho veces, con ventaja para Pittsburgh (5-3). Será su primer cruce en postemporada.

Aunque el duelo se jugará en el Acrisure Stadium, los Texans (12-5) llegan como favoritos tras cerrar la temporada con nueve victorias consecutivas.

Los Steelers (10-7) conquistaron su división de manera dramática y buscan hacerse fuertes en casa.

Bills | AP

Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars

Fecha: Sábado 11 de enero

Hora: 12:00 pm

Bills y Jaguars se han medido 20 veces, con saldo parejo (10-10). En playoffs, Jacksonville domina con dos triunfos, ambos en esta misma instancia (temporadas 1996 y 2017).

Los Jaguars (13-4) protagonizaron un resurgir espectacular, pasando de cuatro victorias el año anterior a dominar su división con un cierre de ocho triunfos consecutivos.

Buffalo (12-5) tuvo un inicio irregular, pero vuelve a aparecer como uno de los principales contendientes al Super Bowl.

Patriots | AP

Los Angeles Chargers vs New England Patriots

Fecha: Sábado 11 de enero

Hora: 7:15 pm

Una rivalidad que nació en la AFL (1960). Se han enfrentado 46 veces, con ventaja para New England (27-17-2). En playoffs, los Patriots dominan 3-1.

Los Patriots (14-3) viven una temporada de ensueño con Drake Maye, conquistando su división por primera vez desde 2019.

Los Chargers (11-5) cerraron con fuerza y llegan tras victorias contundentes ante rivales de peso, por lo que este cruce luce sumamente parejo.

SÁBADO

Los Angeles Rams vs Carolina Panthers | 15:30 horas | Canal 5, Fox Sports

Green Bay Packers vs Chicago Bears | 19:00 horas | Canal 5, Fox Sports

DOMINGO

Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars | 12:00 horas | Canal 5, ESPN, Disney+

San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles | 15:30 horas | Canal 5, Fox Sports

Los Angeles Chargers vs New England Patriots | 19:00 horas | Canal 5, ESPN, Disney+

LUNES