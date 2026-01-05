NFL 2025: análisis de los equipos clasificados a Playoffs

Ya llegaron los Playoffs. Después de una Semana 18 en la que varios equipos tuvieron un cierre de temporada dramático, la postemporada de la NFL comenzará en unos días, aunque con unos equipos con mayor rango de oportunidad que otros; todo de acuerdo a estadísticas, momento del equipo y estado de forma.

De los 14 equipos clasificados, solamente dos tendrán la oportunidad de ir a Santa Clara el próximo 8 de febrero, en el Levi ‘s Stadium. Por récord, los más grandes favoritos son los Seattle Seahawks y los Denver Broncos, aunque en la postemporada cualquier cosa puede pasar y hace falta más que una buena racha ganadora para poder ir al juego grande.

Seahawks | AP

¿Cómo llegan los equipos de la Conferencia Nacional a Playoffs?

Seattle Seahawks (14-3)

El mejor sembrado de la Conferencia Nacional no solo sorprendió por la gran actuación de Sam Darnold en la gran mayoría de partidos, sino que también por el despliegue defensivo que brindó. Los Seattle Seahawks terminaron por ser el mejor equipo en la cuestión de puntos permitidos por partido (17.2) y la sexta mejor en el departamento de yardas totales permitidas por partido (285.6). En cuestión ofensiva, fueron la séptima mejor en yardas totales, junto a los San Francisco 49ers con 351.4 por partido.

Chicago Bears (11-6)

Una de las gratas sorpresas fueron los Chicago Bears de Caleb Williams y Ben Johnson, quienes regresaron a la postemporada y dejaron un gran sabor de boca ofensivo y defensivo. Los de la Ciudad del Viento se caracterizaron por ser el equipo con más robos de balón en toda la NFL, con un total de 33. Además, fueron la escuadra con más intercepciones en toda la campaña, con 23; aunque son de los equipos que más yardas por partido permite, con 361.8.

Philadelphia Eagles (11-6)

Con el rey hasta que muera. Los actuales monarcas de la NFL y la Conferencia Nacional buscarán revalidar su título en una campaña llena de altibajos. La defensa de los Philadelphia Eagles fue peor este año que el anterior, cuando fueron una de las mejores, pero lo más preocupante llegó en la cuestión ofensiva, pues el equipo solamente hizo 311.2 yardas por partido, siendo la tercera peor de un equipo en Playoffs.

Carolina Panthers (8-9)

El rival más débil en todos los Playoffs, no solo por su récord, sino por su poca efectividad en el ataque. Pese a que la defensa no es mala -sin llegar a ser de élite- la ofensiva no ha logrado carburar en los últimos partidos y terminó por ser el equipo con la peor marca de cara a la postemporada, además de un Bryce Young errático.

Panthers | AP

Los Angeles Rams (12-5)

El que hasta hace unas semanas era el favorito a ganar el Super Bowl, cayó de una manera estrepitosa en sus últimos juegos. Sin embargo, Los Angeles Rams cuentan con un factor x que en gran parte de la postemporada será de cuidado Matthew Stafford. El veterano mariscal de campo es uno de los favoritos a ser el Jugador Más Valioso, ya que lideró a la liga con yardas por pase (4,707) y touchdowns (46).

San Francisco 49ers (12-5)

Las lesiones son una constante en la bahía, pero al igual que su rival, cuentan con un factor sorpresa que los hace sumamente peligrosos. Christian McCaffrey tuvo una temporada -de nueva cuenta- para recordar, aunque estuvo alejado de sus mejores años. Sin embargo, el corredor de los San Francisco 49ers fue el octavo con mayor cantidad de yardas por tierra, y estuvo cerca de las mil por recepción.

49ers | AP

Green Bay Packers (9-7-1)

Irregularidad a más no poder. Los Green Bay Packers comenzaron la campaña como uno de los grandes favoritos por parte de la Conferencia Nacional, pero varias lesiones -como las de Micah Parsons y Tucker Kraft- hicieron estragos en los de Wisconsin. La parte defensiva es lo más estable de los Empacadores, aunque quedaron a deber en toda la temporada regular.

¿Cómo llegan los equipos de la Conferencia Americana a Playoffs?

Denver Broncos (14-3)

El mejor récord de la Conferencia Americana llegó gracias a un arduo trabajo por parte de Sean Payton, pero no fue algo que se construyó de la noche a la mañana. Bo Nix, pese a no ser el mariscal de campo de con la mayor cantidad de reflectores, logró guiar a una ofensiva eficiente en varios momentos, pero sin duda lo mejor es la defensiva, quien es la segunda mejor en yardas permitidas por partido (278.2) y la tercera mejor en puntos permitidos (18.3).

New England Patriots (14-3)

No les creen, pero los de Foxborough son uno de los mejores equipos con otro candidato a MVP. Drake Maye tuvo una temporada de consolidación y logró ganar el Este de la Americana después de cinco años de dominio de los Buffalo Bills, además de ser la tercera mejor ofensiva en yardas totales y una defensiva al más puro estilo de Mike Vrabel.

Patriots | AP

Jacksonville Jaguars (13-4)

Por fin llegó a la NFL el Trevor Lawrence que se vislumbró en el colegial. Los Jacksonville Jaguars tuvieron una temporada de ensueño y recobraron el poder del Sur de la Americana, pero gran parte fue gracias al trabajo del entrenador novato Liam Coen. Lawrence, sin un elenco estelar, tuvo 29 touchdowns por aire y solamente 12 intercepciones, en la mejor temporada de su carrera.

Pittsburgh Steelers (10-7)

¿El Lombardi que se llevó Rodgers lo regresará a la Ciudad de los Tres Ríos? Lo averiguaremos. Pese a no ser una defensiva como antaño, los Pittsburgh Steelers tuvieron un mejor desempeño en comparación a la temporada pasada, aunque no fue del todo efectivo, pues consiguieron su clasificación gracias a un gol de campo errado por parte de Tyler Loop.

Steelers | AP

Houston Texans (12-5)

La mejor defensiva de la NFL se comportó a la altura en la gran mayoría de juegos, siendo la mejor en cuestión de yardas permitidas y la segunda en puntos recibidos por partido. Sin embargo, la ofensiva es uno de los puntos a considerar por parte de los Houston Texans, pues solamente consiguieron un total de 327 yardas totales por partido.

Buffalo Bills (12-5)

El mejor ataque terrestre y la oportunidad de oro para Josh Allen. El mariscal de campo de los Buffalo Bills, y actual Jugador Más Valioso buscarán regresar al juego grande después de una gran ausencia y, aunque la defensiva no es la mejor, el ataque terrestre es sin duda el mejor de toda la NFL, con un James Cook impoluto y sus más de 1,600 yardas.

Bills | AP

Los Angeles Chargers (11-6)

Sí, Jim Harbaugh cambió parte de la cultura de Los Angeles Chargers, pero no fue suficiente para fortalecer uno de sus puntos más débiles, la línea ofensiva. Con la lesión de Joe Alt, Justin Herbert se convirtió en uno de los mariscales de campo más golpeados de toda la NFL, y el más golpeado en toda la postemporada.

