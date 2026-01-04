Así se jugará la Ronda de Comodines en los Playoffs de la NFL

La mejor época del año está aquí. La temporada regular de la NFL llegó a su fin y los juegos de Playoffs están listos, con la Ronda de Comodines definida para dar inicio a los duelos de 'matar o morir' el próximo fin de semana.

Aaron Rondgers | AP

Ronda de Comodines NFC

En la Conferencia Nacional, los Seahawks de Seattle se adueñaron del primer sembrado y descansarán en la primera semana de Playoffs, mientras que Bears, Eagles y Panthers recibirán a Green Bay, 49ers y Rams respectivamente.

Chicago y Packers protagonizarán un duelo clásico en la NFL con los Osos con una gran ventaja por jugar en casa, el Soldier Field. Sin embargo, los cabeza de queso buscarán extender su hegemonía histórica (109-97-6) en el tercer encuentro (1-1) en Postemporada entre los equipos del Norte.

Denver Broncos | AP

En el segundo Juego de Comodines, los Eagles quieren seguir soñando con el Bicampeonato, pero enfrente tendrán al equipo más poderoso de la Nacional en los últimos años, los Niners, quienes han sabido llegar al partido grande de la conferencia, pero no han podido sellar la obra en el Super Bowl.

El encuentro entre Carolina y Rams es de pronóstico reservado, pues aunque los angelinos terminaron con mejor récord (12-5), Panthers busca que la casa pese.

Ronda de Comodines

#7 Packers vs #2 Bears

#6 49ers vs #3 Eagles

#5 Rams vs #4 Panthers

Ronda de Comodines AFC

Del lado de la Americana, la dramática victoria de Steelers ante Ravens definió los siete boletos a Postemporada, con los Broncos como mandón de la conferencia.

Sin embargo, cerca de Denver, los Patriots demostraron que han renacido y su primera prueba para luchar por el Juego de Campeonato serán los Chargers, quienes también lucieron esta campaña.

New England Patriots | AP

El duelo más parejo de ambas conferencias en esta fase será el de Jaguars y Bills. Jacksonville sorprendió y se llevó el Sur, mientras que Bufallo sufrió algunos pasajes de la temporada, pero siempre es un rival duro.

Pittsburgh, de la mano de Aaron Rodgers, no quiere terminar con el sueño de Playoffs y para eso tendrá que vencer a los Texans, que apunta a ser la sorpresa de esta Postemporada.

¿Cuándo se jugará la Ronda de Comodines?