Las Vegas Raiders se quedan con el pick número uno del draft para 2026

Ser el peor equipo de la temporada, al menos en la NFL, tiene ciertas ventajas y, después de un récord de tres triunfos y 14 derrotas, el equipo de Las Vegas Raiders tendrá el primer pick para el draft de este año.

Las 17 intercepciones en 15 partidos de Geno Smith podrían ser la cruz que termine saliendo de la organización de Las Vegas, recordando que también Pete Carroll, entrenador en jefe de 'Los Malosos' también dejará al equipo.

Los Tennessee Titans, los New England Patriots y los Kansas City Chiefs fueron los únicos equipos que perdieron contra los Raiders, aun así, el equipo de Las Vegas es el último sembrado en toda la National Football League.

Las Vegas Raiders están en una reestructuración, por lo que tener el pick uno para la siguiente temporada la viene bien al proyecto del equipo que juega en el Allegiant Stadium.

¿Qué jugador sería el pick uno del Draft?

Las Vegas Raiders tienen en la mira al quarterback de los Indiana Hoosiers Fernando Mendoza, quien ganó el Trofeo Heismann en la temporada 2025 de la NCAA.

La temporada de Mendoza con los Hoosiers se considera histórica por los 33 pases de anotación en la temporada y las dos mil 938 yardas conseguidas, además de lograr calificarse en el primer lugar en el futbol americano colegial.

¿Cómo quedan los picks de la NFL?