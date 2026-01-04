Pittsburgh Steelers, con drama incluido, vencen a los Ravens y se meten a la Postemporada

Los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens se jugaron la vida en el último partido de la temporada regular en la National Football League, donde el equipo que se llevara este encuentro estaría en la Postemporada de la NFL.

Los Ravens comenzaron a tambor batiente, en la primera serie ofensiva Lamar Jackson conectó con Devontez Walker para el primer touchdown de la noche, todo después de un gran acarreo de Derrick Henry.

Steelers comenzó lento, con serie ofensivas cortas y con poco yardaje, algo que los Ravens aprovecharon y consiguieron ampliar su ventaja gracias a un gol de campo.

Después de acercarse en el marcador y de la buena actuación de la defensiva, los Steelers vinieron de atrás, empataron el marcador y una serie después, tras la intercepción de T.J. Watt sobre Lamar Jackson, Pittsburgh se puso por delante en el marcador.

Abajo en el electrónico, Lamar Jackson pudo conectar un pase de 50 yardas con Zay Flowers para que los Ravens pudieran retomar la ventaja en el último cuarto del juego.

Con pocos minutos Aaron Rodgers consiguió llegar a la zona roja, Kenneth Gainwell logró la anotación para que los Steelers consiguieran ponerse arriba en el marcador 20-17.

Antes de la pausa de los dos minutos, Lamar Jackson volvió a conectar con Zay Flowes para recuperar la ventaja, los Ravens estaban ganando 24-20 con poco más de dos minutos por jugar, con menos de un minuto en el reloj, Aaron Rodgers conectó un pase de anotación con Calvin Austin, para poner arriba a los Steelers.

Con todo para ganar, el pateador de los Ravens de Baltimore, faltando cuatro segundos, falló el gol de campo con el que los Ravens podrían haber ganado el encuentro.