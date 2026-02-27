El reporte Ponce: Sólo México aguantará todo el Fan Festival del Mundial

El FIFA Fan Festival, oficialmente llamado así, ha sido una fiesta infaltable en los Mundiales desde Alemania 2006, congregando a 40 millones de personas hasta Qatar 2022, destino central y carnavalesco de cada ciudad sede. Si los estadios son el corazón, el Fest es el alma de la Copa. Sin embargo, la expectativa para el torneo de este verano ha sufrido notables cambios.

Todos los Fan Fest 2026 tienen la misma estructura: pantallas gigantes para los partidos del Mundial; un escenario ‘Live’ para conciertos, paneles y programas culturales; un área ‘Playground’ con canchas y juegos; un campus de la ciudad sede, zona de comida y entretenimiento. Además, hay actividades alrededor, como exhibiciones, activaciones, comida y espectáculos.

Sin embargo, durante la Copa del Mundo, ninguno de los Fan Festival abrirá cada uno de los 39 días del torneo, excepto los de México. En Estados Unidos y Canadá no le ven valor. Lo que es peor, en últimos días no sólo se han visto recortados, sino incluso ya hay cancelaciones.

GOBIERNOS GRINGOS NO INVIERTEN

Resulta que sale demasiado caro abrir un FIFA Fan Festival para las ciudades en el vecino país del Norte, contrario a lo que sucede en el nuestro.

El primero reportado como cancelado es el de la sede donde se disputará la Final: Nueva York/Nueva Jersey en el Parque de la Estatua de la Libertad, pues aunque ya tenía incluso boletos vendidos, era costosísimo, según el nuevo gobierno de la ciudad, ya que debían pagar un millón de dólares de seguridad por día. Prefieren hacer activaciones más pequeñas.

Los de Miami y Kansas van por la misma ruta, pues no tienen los fondos económicos suficientes, aunque se han fijado plazos para resolverlo.

CARNAVAL SABOR MEXICANO, EXCEPTO…

Por el contrario, en México se echará la casa por la ventana. De las tres sedes, el FIFA Fan Festival de cada una se planeó con enormes expectativas: el Zócalo en la Ciudad de México, Plaza Liberación en Guadalajara y el Parque Fundidora en Monterrey. Sin embargo, sólo dos mantienen el ambicioso proyecto original.

Resulta que CDMX y la Perla Tapatía siguen como las únicas sedes de las 16 del Mundial que planean tener abierto el Fan Fest durante todo el certamen, con lo que eso significa de inversión. Será un enorme carnaval. Nos pintamos para armar la pachanga futbolera.