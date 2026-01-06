Tom Brady da a conocer a su favorito para ganar el MVP de la temporada en la NFL

La temporada de la NFL ha terminado, los Playoffs están cerca de comenzar y la discusión por saber qué jugador será nombrado como el más valioso en la National Football League ha arrancado.

Una voz más que autorizada para opinar del tema es el exquarterback de los New England Patriots y de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, quien apostó por un mariscal de campo que ha destacado sobre del resto en las 18 semanas de temporada en la NFL.

Durante una transmisión de FOX, Brady aseguró que, aunque él no puede votar, si pudiera le daría su voto al quarterback de Los Angeles Rams, Matthew Stafford, asegurando que sus números durante esta campaña simplemente han sido de ensueño.

“Mira, yo no voto, pero creo que lo que ha hecho Matthew Stafford esta temporada ha sido notable. 46 pases de anotación, para cualquier quarterback esa es una temporada de ensueño, así que ha sido espectacular”, comentó Brady

Drake Maye es el futuro de la NFL

Además de apostar por Stafford para ser el MVP de esta temporada, Tom Brady aseguró que sí ve a Drake Maye, quarterback de los New England Patriots, en la conversación por competir por dicho galardón, aunque aseguró que Maye va más encaminado al futuro que en esta temporada.

“Drake Maye, por el otro lado, ha hecho cosas increíbles en su primer año con Mike McDaniel como coordinador ofensivo. Drake Maye tiene una larga carrera por delante, estoy seguro de que tendrá muchas más oportunidades, pero tendría que decir Matthew Stafford”, aseguró Tom Brady

Camino en Playoffs

Mientras que los New England Patriots terminaron como el segundo mejor sembrado en la Conferencia Americana, Los Angeles Rams concluyeron la temporada regular en la quinta posición en la Conferencia Nacional, con caminos muy diferentes en la postemporada

Los Pats reciben en Gillette Stadium a Los Angeles Chargers, con altas posibilidades de avanzar en la ronda de comodín, mientras que los Rams tendrán que jugar en el Bank of America Stadium para enfrentarse a los Carolina Panthers.