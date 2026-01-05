Dallas Cowboys: tres décadas sin Super Bowl tras fracasar de nuevo

Están por cumplirse 30 años desde la última vez que la estrella solitaria brilló en lo más alto de la NFL. Tres décadas completas desde aquel Super Bowl XXX, no solo el último que ganaron los Dallas Cowboys, sino también la última ocasión en la que siquiera jugaron el Súper Domingo. En este 2026, una vez más, Dallas tendrá que verlo por televisión. Otra temporada más para el olvido.

Ni con Dak Prescott, ni antes con Tony Romo o Drew Bledsoe; ni con la llegada de Brian Schottenheimer; tampoco bajo el mando de Mike McCarthy, Jason Garrett o incluso el legendario Bill Parcells. Ni contando con All-Pro como DeMarco Murray o Ezekiel Elliott, ni con receptores estelares como Dez Bryant, Amari Cooper, CeeDee Lamb o George Pickens. Ni siendo líderes divisionales, ni primeros sembrados de la Conferencia Nacional, como ocurrió en 2007 y 2016. Simplemente, los Dallas Cowboys han fracasado.

Los Cowboys otra vez quedaron fuera de postemporada | AP

La temporada 2026 arrancó con la ilusión de romper la sequía, aunque el ambiente ya estaba tendo por el malestar de la afición tras la salida de Micah Parsons rumbo a los Green Bay Packers, uno de los rivales históricos más odiados. El líder defensivo, uno de los mejores cazadores de quarterbacks de la liga, se marchaba. A cambio, Dallas apostaba por el talento ofensivo: la llegada de George Pickens, quien junto a CeeDee Lamb prometía un ataque explosivo para Prescott.

Pero la realidad fue otra. La campaña comenzó con dudas: derrota en el kickoff ante Eagles, respuesta ante Giants, nuevo tropiezo ante los Bears y un empate ante Packers en la Semana 4. La irregularidad marcaba el paso. Tras el descanso en la Semana 10, los Cowboys parecían reencontrarse con el triunfo en la 11, y la ilusión se disparó cuando vencieron a Philadelphia y, apenas cuatro días después, a Kansas City, los dos equipos que disputaron el Super Bowl 59.

Sin embargo, el espejismo duró poco. Detroit Lions les dio un golpe de realidad inmediato. A partir de ahí, ya no había margen de error. Las derrotas consecutivas ante Vikings y Chargers en la Semana 16 sentenciaron oficialmente la eliminación. Aunque llegó un triunfo más ante Commanders, Dallas cerró su temporada como la inició: con otra derrota y un nuevo fracaso consumado.

Brian Schottenheimer no pudo terminar con la mala racha de Dallas | AP

Y es que toda una generación creció con la idea de que los Cowboys eran uno de los equipos más grandes de la NFL, además del más popular en México. Hoy, esa grandeza se ha ido diluyendo. Poco a poco, otros equipos han comenzado a ocupar el lugar que Dallas dejó vacío en el corazón de la afición mexicana.

Este 28 de enero de 2026 se cumplen 30 años del Super Bowl XXX, el último título de los Cowboys, aquel que los colocó como la franquicia más ganadora de la liga junto a los San Francisco 49ers. Hoy, New England Patriots y Pittsburgh Steelers ya los han superado, mientras que Kansas City Chiefs, New York Giants y Green Bay Packers se acercan peligrosamente.

Treinta años después, la herida sigue abierta. Porque no se trata únicamente de una sequía de títulos, sino de una identidad que se ha ido desgastando con el paso del tiempo. Los Dallas Cowboys dejaron de ser sinónimo de grandeza deportiva para convertirse en el ejemplo más claro de cómo la tradición, la marca y la nostalgia no ganan partidos en enero. La franquicia más valiosa del deporte mundial continúa viviendo del recuerdo, mientras la NFL avanza a una velocidad que Dallas no ha sabido igualar.