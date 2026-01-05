Aaron Rodgers se muestra emocional tras la victoria de Steelers sobre Ravens

Larga vida al rey. Al más puro estilo de Mike Tomlin, los Pittsburgh Steelers lograron su pase a los Playoffs y se llevaron el Norte de la Americana ante los Baltimore Ravens, después de un gol de campo errado de 44 yardas por parte de Tyler Loop; aunque las cámaras tuvieron en los reflectores a Aaron Rodgers.

El veterano mariscal de campo tuvo una actuación a la altura de sus mejores tiempos, con 294 yardas y un pase de anotación sublime para Calvin Austin. Sin embargo, después del encuentro divisional y consagratorio, NBC hizo su entrevista post partido, en la cual 'A-Rod' se mostró emocional y conmovido por el final casi de script de Hollywood.

La victoria ante Ravens | AP

"Apesta. Es la peor parte de este juego", dijo Rodgers riéndose, mientras comentaba el momento. "Quería tener el balón en mis manos. No nos lo hemos puesto fácil la mayor parte del año… Ofensivamente no manejamos nuestro negocio en la primera mitad, pero en la segunda mitad salimos con un enfoque diferente. Cuando deberíamos haber sumado puntos, bajamos y anotamos".

Después de esas primeras declaraciones, la leyenda de los Green Bay Packers y exjugador de los New York Jets agregó un mensaje especial para él mismo, quien al más puro estilo de un renacido confirmó su regreso a la postemporada. "Honestamente, es bastante emotivo. Ha sido un gran año. Estoy agradecido por estos muchachos y emocionado de ir a los Playoffs por primera vez en mucho tiempo".

¿Cuándo fue la última vez que Aaron Rodgers estuvo en Playoffs?

Las más grandes glorias de Aaron fueron en Wisconsin, aunque su salida fue un tanto amarga. Rodgers jugó su último partido como Empacador en 2022, ante los Detroit Lions, para después salir rumbo a la Gran Manzana en una aventura que no terminó de la mejor manera posible, con un equipo que parece casi maldito como los Jets.

Sin embargo, su último cotejo en Playoffs fue en 2021, para la Temporada 2020 de la NFL. Aaron Rodgers y los Green Bay Packers terminaron como el mejor equipo de la Conferencia Nacional y después del Bye Week despacharon a Los Angeles Rams en el Juego Divisional, aunque ese no fue el final.

Su último juego en Playoffs | AP

En el Campeonato de la Conferencia Nacional, los Empacadores cayeron ante los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady -quienes a la postre terminaron ganando el Super Bowl- en Lambeau Field. Aquel juego tuvo una actuación poco memorable para Aaron Rodgers, quien ganó su cuarto y último MVP en esa campaña, pero que es más recordada por aquella ocasión en la que tuvo la oportunidad de correr a menos de diez yardas de las diagonales y con dos minutos en el reloj, pero decidió lanzar el ovoide.

Houston Texans, un rival duro para los Acereros

La cortina de acero brilló por su ausencia en Temporada Regular, sin embargo, ya en Playoffs, las cosas son distintas. Aunque para la mala fortuna de los Pittsburgh Steelers, su rival serán los Houston Texans, quienes aunque no cuentan con una de las ofensivas más explosivas de la liga, sí son la defensiva más dominante en la NFL.

Futuro Salón de la Fama | AP

