Lamar Jackson entrena con los Ravens mientras Baltimore se prepara para el duelo contra Pittsburgh

Lamar Jackson estuvo en la práctica el miércoles, lo que dio a los Baltimore Ravens algo de esperanza adicional para el enfrentamiento de este fin de semana en Pittsburgh por el título de la División Norte de la Conferencia Americana. "Ese es nuestro muchacho y ese es nuestro líder", dijo el ala cerrada Mark Andrews. "Simplemente pasando por la ofensiva, haciendo jugadas, tomando las decisiones correctas. Para nosotros, fue un gran día de trabajo. Fue increíble tenerlo allí".

Jackson se perdió el partido crucial del fin de semana pasado en Green Bay debido a una lesión en la espalda. No ha tenido una semana completa de práctica desde principios de noviembre, pero su presencia el miércoles sugiere que eso ahora es una posibilidad. El quarterback, dos veces Jugador Más Valioso de la NFL, participó plenamente.

Lamar se ha visto afectado por las lesiones este año | AP

¿Cómo está la plantilla de los Ravens?

Los receptores Rashod Bateman (enfermedad) y DeAndre Hopkins (descanso) no practicaron, y tampoco lo hizo el cazamariscales Kyle Van Noy (cuádriceps). El ala cerrada Charlie Kolar (nariz), el fullback Patrick Ricard (tobillo), el apoyador Roquan Smith (isquiotibiales), el tackle Ronnie Stanley (rodilla) y el guardia Andrew Vorhees (pie) tuvieron participación limitada.

El fin de semana pasado fue el cuarto juego que Jackson se perdió esta temporada. Los primeros tres fueron debido a una lesión en los isquiotibiales. Baltimore ha luchado para recuperarse de un inicio de 1-5, pero aún necesita vencer a Pittsburgh el domingo por la noche para llegar a los playoffs. Tener a Jackson en plena forma podría ser obviamente una ventaja.

Lamar Jackson entrenó este miércoles | AP

Ravens buscarán Playoffs ante los Steelers

Ha pasado un tiempo desde que el mariscal estuvo en su mejor momento por un período prolongado. El mariscal regresó de su lesión en los isquiotibiales en la Semana 8 y jugó bien durante un par de juegos, pero luego comenzó a perderse prácticas y a aparecer en el informe de lesiones con problemas en la rodilla, el tobillo y el dedo del pie, además de una enfermedad.

Jackson siguió jugando en los partidos, pero ni él ni la ofensiva se veían particularmente bien, y las derrotas ante Cincinnati, Pittsburgh y Nueva Inglaterra casi sacaron a Baltimore de la contienda por los playoffs . Una lesión en la espalda hizo que Jackson saliera del juego contra los Patriots, y el suplente Tyler Huntley jugó en la victoria en Green Bay.

Ganar esta semana y gran parte de la frustración de esta temporada quedará en el pasado. Jackson perdió cuatro de sus primeros cinco inicios contra Pittsburgh antes de vencer a los Steelers dos veces al final de la temporada pasada, incluyendo en un juego de playoffs. Pero el encuentro más reciente fue una derrota por 27-22 hace unas semanas.