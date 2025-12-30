Las 10 Ligas o torneos más lucrativos del mundo en 2025, según análisis

El panorama financiero del deporte mundial alcanzó cifras sin precedentes durante este ciclo de 2025 bajo el impulso de los derechos de transmisión. Un análisis detallado del Times of India posiciona a la National Football League (NFL) como la entidad líder absoluta en términos de rentabilidad y facturación. La liga estadounidense de futbol americano mantiene una hegemonía económica que supera con creces a cualquier otra organización deportiva del planeta en la actualidad.

NFL | AP

¿Cuáles son las ligas y torneos más lucrativos de 2025?

Dentro del ámbito del balompié, la Premier League de Inglaterra se consolida como el torneo más valioso y con mayores ingresos por patrocinio. La competición británica encabeza la lista de ligas de futbol gracias a su alcance global y a la venta de sus derechos televisivos en mercados estratégicos.

La National Basketball Association (NBA) ocupa un lugar privilegiado en este ranking de prosperidad económica gracias a su expansión hacia territorios asiáticos. El baloncesto profesional de los Estados Unidos transformó su modelo de negocio para maximizar las ganancias a través de plataformas digitales y ventas directas al consumidor.

En el cuarto sitio aparece la Major League Baseball (MLB), una institución que recuperó su solidez financiera tras una serie de innovaciones en la experiencia del aficionado. El beisbol de las Grandes Ligas aprovecha su extenso calendario de partidos para generar un flujo constante de capital mediante publicidad y venta de boletaje.

MLB | AP

LaLiga de España y la Bundesliga también figuran dentro de esta clasificación de las diez competiciones más ricas del mundo. Ambas ligas europeas mantienen una gestión financiera rigurosa que les permite sostener plantillas de alto costo sin comprometer su estabilidad económica a largo plazo. A pesar de la brecha con la Premier League, estos torneos conservan un atractivo comercial de primer nivel para las marcas globales.

La Indian Premier League (IPL) de críquet irrumpió en este listado como una de las propiedades deportivas más rentables por cada hora de transmisión. Este torneo revolucionó la industria en Asia y atrajo inversiones masivas de consorcios internacionales interesados en el mercado de la India. Su modelo de negocio de corta duración pero alta intensidad financiera le permite disputar los primeros lugares del ranking mundial de este año.

Finalmente, el análisis subraya que la tecnología y la personalización del contenido serán los motores del crecimiento para estos torneos hacia el 2026. La capacidad de las ligas para monetizar a sus seguidores a través de redes sociales y aplicaciones propias determinará su permanencia en esta lista selecta.

Top 10 Ligas con mayores ingresos en 2025

National Football League (NFL) Indian Premier League (IPL) National Basketball Association (NBA) Major League Baseball (MLB) English Premier League (EPL) National Hockey League (NHL) LaLiga (España) Bundesliga (Alemania) UEFA Champions League Serie A (Italia)

Premier League | AP



