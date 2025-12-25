Afición reclama a Grupo Orlegi por malos manejos: "Ponen en riesgo el club"

Grupo Orlegi de nueva cuenta está en el ojo del huracán por críticas de los aficionados, aunque en esta ocasión nada tiene que ver con Atlas o Santos, pues los señalamientos no vienen de México sino de España por parte de los seguidores del Real Sporting de Gijón.

Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi | IMAGO7

La Unión de Peñas Sportinguistas (UNIPES) ha emitido este jueves un contundente comunicado oficial en el que analiza la situación actual del Real Sporting de Gijón bajo la gestión del Grupo Orlegi. A pesar de los recientes resultados positivos en el campo, la asociación de peñas advierte que estos no deben ocultar una realidad que califican de "decepcionante" y "profundamente alarmante".

Crítica feroz a la gestión deportiva

Para UNIPES, el balance de los cuatro años de Orlegi al frente de la entidad asturiana es deficitario. El comunicado destaca que, en tres de las cuatro temporadas, el equipo ha estado más cerca del descenso al fútbol no profesional que de la lucha por el ascenso.

"Esta realidad evidencia la falta de proyecto, la sucesión de errores y la absoluta incapacidad para construir un equipo competitivo y estable", menciona el comunicado.

Además, las peñas denuncian decisiones que consideran incomprensibles y que parecen no responder al interés deportivo del club, señalando una falta de adaptación de los métodos del grupo mexicano a la realidad de Gijón.

Exigencia de refuerzos en el mercado invernal

Con la llegada de José Riestra a la presidencia y la apertura del mercado de fichajes de enero, UNIPES considera que el club se encuentra en un "momento crucial". Instan a la propiedad a realizar un esfuerzo económico real para dotar al cuerpo técnico de los recursos necesarios.

"Es el momento de reforzar la plantilla, ahora que la tabla dicta que aún estamos a tiempo de aspirar a todo", señalan, lanzando una advertencia a futuro: "No nos arrepintamos en mayo de un esfuerzo que no hayamos hecho ahora".

Distanciamiento en lo social

En el ámbito institucional, el comunicado refleja una fractura entre la masa social y la directiva. UNIPES lamenta la falta de planificación estructural y critica que el club haya mostrado "escasa voluntad" para canalizar la colaboración ofrecida por las peñas de forma efectiva.

El texto concluye con un tono de urgencia, asegurando que la afición "no puede ni debe permanecer en silencio" ante un rumbo que, según la organización, pone en riesgo la supervivencia de la institución a corto plazo. "Instamos a un cambio inmediato, visible y palpable antes de que las consecuencias sean irreversibles", finaliza el comunicado.