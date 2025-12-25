Djibril Cissé lanza duras palabras contra Argentina a tres años de la Final en Qatar: "Siento odio hacia ellos"

Djibril Cissé, exjugador de la Selección de Francia, encendió nuevamente la polémica alrededor de la Final del Mundial de Qatar 2022 al lanzar durísimas declaraciones contra la Selección Argentina, a la que calificó como su “principal enemigo”. A tres años de aquella histórica definición, el exdelantero reconoció que la herida sigue abierta en el futbol francés.

Las palabras del exatacante se dieron en el marco de una transmisión especial realizada por el diario L’Equipe, que conmemoró el tercer aniversario de la final disputada el 18 de diciembre de 2022 en Lusail. Allí, periodistas y exfutbolistas debatieron sobre lo ocurrido en aquel partido y un hipotético nuevo cruce entre ambas selecciones en el Mundial 2026.

Djibril Cissé carga contra la Selección Argentina

Durante el debate, Djibril Cissé fue quien dejó la postura más contundente y visceral. Tras volver a ver imágenes del partido y de los festejos argentinos, el exjugador del Liverpool y Olympique de Marsella no ocultó su enojo ni su resentimiento por lo ocurrido en Qatar.

“Después de ver estas imágenes, quedé enojado. Siento mucho odio hacia los argentinos”, afirmó Cissé, sin rodeos. Además, pensando en una eventual revancha mundialista, agregó que hoy la Albiceleste representa “claramente nuestro principal enemigo”, dejando en evidencia el impacto emocional que todavía genera aquella derrota.

El exfutbolista francés también recordó la polémica que rodeó a Enzo Fernández tras los festejos de la Selección Argentina por la Copa América, cuando se viralizó un canto dirigido a jugadores franceses. “No entiendo cómo sus compañeros lo perdonaron”, lanzó, reforzando el malestar que persiste en Francia.

En Francia crece la sed de revancha rumbo al Mundial 2026

Más allá de las declaraciones de Cissé, el programa de L’Equipe dejó en claro que el sentimiento es compartido por buena parte del entorno futbolístico francés. Varios panelistas coincidieron en que existe una fuerte motivación por saldar cuentas pendientes con Argentina en una futura Copa del Mundo.

Incluso, se mencionó de forma reiterada el deseo de conquistar la tercera estrella frente a la Albiceleste, idealmente en la final del Mundial 2026, que según el calendario de la FIFA se disputaría el 19 de julio en Nueva York. Para Francia, esa fecha aparece marcada en rojo como una posible revancha histórica.

Así, a tres años de la final de Qatar 2022, queda claro que el duelo entre Argentina y Francia sigue vivo, no solo en la memoria colectiva, sino también en el discurso de exfutbolistas como Djibril Cissé, quien volvió a demostrar que aquella derrota todavía duele… y mucho.

