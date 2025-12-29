¿Cuándo y dónde ver la Semana 18 de la NFL?

La Temporada Regular de la NFL terminará el próximo fin de semana. Después de 17 semanas llenas de futbol americano, la mejor liga del mundo se despedirá en su formato de campaña regular para dar paso a los Playoffs, con algunos equipos que aún sueñan con entrar de último minuto.

Como ya es tradición, solamente dos partidos se jugarán fuera del domingo, el día sábado 3 de enero. Dichos encuentros serán de vital importancia para las cuatro escuadras involucradas, al igual que algunos de la jornada dominical.

Seahawks | AP

¿Dónde ver la Semana 18 de la NFL?

Pese a lo que se puede esperar, solamente una cadena anunció cuáles son los partidos que tendrán, y se trata de ESPN. El Líder Mundial tendrá los dos duelos del sábado de Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers y Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers; además del domingo por la noche entre Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers.

El año anterior, Televisa tuvo dos juegos, uno al medio día y uno a las 15:00; mientras que Fox Sports tuvo cuatro, dos al medio día y dos más en la tarde. La tendencia indica que todo puede pasar, pero es importante saber que los cambios se pueden dar.

Steelers | AP

Sin embargo, todos los aficionados podrán disfrutar de cada uno de los partidos por la plataforma DAZN, a través del Game Pass de la NFL. Además de tener todos los encuentros, la pantalla se puede definir para seguir hasta seis cotejos a la vez.

¿Cuáles son los encuentros a seguir en la Semana 18?

Los dos encuentros del sábado serán vitales para las aspiraciones de los cuatro equipos que jugarán ese día, aunque solamente para dos es de vida o muerte. El duelo entre Carolina y Tampa Bay definirá al Campeón del Sur de la Nacional, sin embargo, todo dependerá de acuerdo al ganador. En caso de una victoria de los Panthers, su clasificación es directa, pero, en caso de que los Buccaneers logren llevarse el resultado, tendrán que esperar para una derrota de los Atlanta Falcons sobre los New Orleans Saints, ya que en caso de la victoria de Atlanta, el boleto será para Carolina.

Por otro lado, los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks tendrán un enfrentamiento más directo y sin terceros de por medio. El ganador no solamente se llevará el Oeste de la NFC, sino que también será el mejor sembrado de la Conferencia Nacional y tendrá el derecho a descansar una semana.

Sigue la NFL en DAZN

Del otro lado, en la Americana, los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens se medirán para ver quien es el nuevo Rey en el Norte -sí, al puro estilo de Juego de Tronos- de la AFC. Sin embargo, antes los Denver Broncos jugarán con Los Angeles Chargers e intentarán ser el mejor sembrado, mientras que los Jacksonville Jaguars tienen en sus manos poder tomar el Sur de la Conferencia Americana.

Semana 18 – Sábado 3 de enero 2026

Carolina Panthers @ Tampa Bay Buccaneers – 3:30 PM ESPN y DAZN

Seattle Seahawks @ San Francisco 49ers – 7:00 PM ESPN y DAZN

Semana 18 – Domingo 4 de enero 2026

Cleveland Browns @ Cincinnati Bengals – 12:00 PM DAZN

Dallas Cowboys @ New York Giants – 12:00 PM DAZN

Green Bay Packers @ Minnesota Vikings – 12:00 PM DAZN

Indianapolis Colts @ Houston Texans – 12:00 PM DAZN

New Orleans Saints @ Atlanta Falcons – 12:00 PM DAZN

Tennessee Titans @ Jacksonville Jaguars – 12:00 PM DAZN

Arizona Cardinals @ Los Angeles Rams – 3:25 PM DAZN

Detroit Lions @ Chicago Bears – 3:25 PM DAZN

Kansas City Chiefs @ Las Vegas Raiders – 3:25 PM DAZN

Los Angeles Chargers @ Denver Broncos – 3:25 PM DAZN

Miami Dolphins @ New England Patriots – 3:25 PM DAZN

New York Jets @ Buffalo Bills – 3:25 PM DAZN

Washington Commanders @ Philadelphia Eagles – 3:25 PM DAZN

Baltimore Ravens @ Pittsburgh Steelers – 6:20 PM ESPN y DAZN

Bo Nix | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C