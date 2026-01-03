Seattle Seahawks domina a San Francisco 49ers: vence en la Bahía, gana la división y manda en la NFC

Este sábado, en Santa Clara, California, los Seattle Seahawks se metieron al Levi's Stadium para enfrentarse a los San Francisco 49ers en el duelo que no solo definía al líder de la división Oeste, sino al mandón en la Conferencia Nacional en la NFL.

Los Seahawks tuvieron la primera serie ofensiva, la cual terminó en la yarda 1 del campo de los 49ers, aunque los comandados por Sam Darnold no pudieron sacar puntos, a pesar del error, la defensiva de Seattle dio un adelanto de como sería el trámite del partido.

Después del error, Sam Darnold volvió a los controles de la ofensiva y consiguió poner los primeros puntos en el marcador, gracias a un acarreo de 27 yardas de Zach Charbonnet, siendo la única anotación del juego en California.

Seahawks tuvo la oportunidad de hacer crecer la ventaja, pero, Jason Myers falló el primer intentó de gol de campo del encuentro, que fue de 47 yardas, aunque no sería el único que tendría en el partido.

Ante un dominio avasallador de la defensiva de Seahawks, Myers tuvo un intento de 45 yardas, mismo que convirtió y puso ventaja de 10 puntos en favor de Seattle.

Antes de terminar la primera mitad, los 49ers consiguieron poner puntos en el marcador, aunque tuvieron que conformarse con un gol de campo, para mantenerse a una posición ofensiva de los Seahawks, quienes volverían a poner 10 puntos de diferencia gracias a un gol de campo de Jason Myers.

Purdy fue interceptado en el último cuarto en zona roja, Darnold comando la ofensiva desde su terreno de juego y lo llevó a la yarda 14 de los 49ers, donde Myers falló un gol de campo de 26 yardas.

A pesar de los fallos de Myers, los Seattle Seahawks ganaron el partido y se convirtieron en los líderes de la división Oeste en la Conferencia Nacional, lo que les da la ventaja para recibir todos sus juegos de postemporada en Lumen Field, además de descansar la primera semana de la postemporada.