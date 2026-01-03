¡A esperar! Tampa derrotó a Carolina y quedan a la espera del juego de los Falcons

El cierre de la temporada regular dejó un duelo cargado de tensión en el Raymond James Stadium, donde Tampa Bay hizo lo suficiente para imponerse 16-14 a Carolina en un partido marcado por la lluvia, los errores y la presión de una Semana 18 que puede definir destinos.

Desde el arranque, Tampa mostró intención y ejecutó mejor en los momentos clave. Baker Mayfield abrió el marcador con un envío preciso de 18 yardas a Cade Otton para el touchdown inicial, una jugada que marcó el ritmo del primer cuarto. Con la patada efectiva de Chase McLaughlin y un gol de campo posterior, los locales se adelantaron 10-0 y tomaron control temprano del escenario.

Semana 18 I AP

Tampa toma ventaja y controla el ritmo

Carolina tardó en reaccionar, pero encontró oxígeno en el segundo cuarto gracias a su defensiva. La intercepción de Christian Rozeboom frenó el ataque de Tampa y permitió a las Panteras despertar. Bryce Young aprovechó la oportunidad y conectó con Tommy Tremble completamente solo en la zona de anotación, acercando a los visitantes antes del descanso.

Sin embargo, la respuesta de Tampa fue inmediata. En medio de una lluvia cada vez más constante, Jacob Parrish interceptó a Young y cortó el impulso de Carolina. McLaughlin volvió a aparecer con un gol de campo de 36 yardas que envió a los Bucaneros al vestidor con ventaja de 13-7, reafirmando su plan de sumar puntos sin exponerse.

Panthers vs Buccaneers

Final cerrado y suspenso en el Sur

El tercer cuarto fue una batalla defensiva. Bryce Young tuvo problemas de precisión y la línea ofensiva de Carolina no logró generar por tierra, mientras la defensiva local ajustó para neutralizar cualquier intento de remontada. Tampa, sin brillar, avanzó lo suficiente para sumar otros tres puntos y ampliar la diferencia a 16-7, un colchón que parecía decisivo.

Derrota de Carolina I AP

El último periodo trajo drama. Una jugada inesperada devolvió la esperanza a Carolina cuando Cam Jackson interceptó la patada de McLaughlin. Young capitalizó y encontró a Jalen Coker para el touchdown que apretó el marcador. Con la conversión buena, las Panteras se colocaron a solo dos puntos y el estadio contuvo el aliento.

Aun así, Tampa resistió los embates finales y selló una victoria ajustada pero estratégica. El resultado deja a los Bucaneros a la espera del desenlace entre Atlanta Falcons y New Orleans Saints: una derrota de los Halcones les daría el título del Sur. Carolina, por su parte, cerró la campaña mostrando carácter, pero pagando caro sus inconsistencias en los momentos clave.