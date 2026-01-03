Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers EN VIVO NFL Semana 18

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES DEL PARTIDO:

Gol de campo de Seattle

Ahora sí, en un intento de 45 yardas, los Seattle Seahwks vuelven a poner puntos en el marcador antes de que termine la primera mitad. 10-0

Otra vez la defensa

Seattle Seahawks vuelve a detener a Brock Purdy y compañía, los San Francisco 49ers siguen sin poder poner puntos en el marcador.

Seattle falla gol de campo

Los 49ers consiguieron detener a la ofensiva comandada por Sam Darnold, con un intento de 47 yardas para el gol de campo, el pateador de Seattle falló el intento y el marcador se mantiene 7-0

Se terminó el primer cuarto

Dominio total de los Seattle Seahawks en los primeros 15 minutos del encuentro frente a los San Francisco 49 ers

Otra vez... Seattle domina a la defensiva

Brock Purdy no encuentra la brújula, la defensiva de los Seahawks está imparable y vuelven a obligar al equipo de San Francisco a despejar una vez más.

Touchdown Seattle

Charbonnet consigue la primera anotación del partido, acarreó de 27 yardas para subir los primeros seis puntos en el marcador, el punto extra es bueno.

A despejar

San Francisco solo tuvo tres oportunidades a la ofensiva, siendo detenido por la defensiva de los Seahawks, el partido sigue sin anotaciones en los primeros minutos del primer cuarto

Cambio de posesión

Los Seattle Seahawks se quedan a las puertas del TD, llegaron a la yarda uno y no pudieron llevarse puntos después de jugarse la cuarta oportunidad y gol.

Kick-Off

Arranca el partido, los Seattle Seahawks reciben el ovoide y tendrán la primera serie ofensiva del encuentro, Sam Darnold en los controles.

Bienvenidos amigos de RÉCORD

En vivo desde Santa Clara, California, los San Francisco 49 ers se enfrentarán a los Seattle Seahawks, donde pondrán en línea su invicto frente a rivales en su división en la última semana de temporada regular en la NFL.

La Semana 18 de la NFL presenta un duelo de alto voltaje en la NFC Oeste, cuando los San Francisco 49ers reciban a los Seattle Seahawks en un enfrentamiento directo con implicaciones claras en la lucha rumbo a los playoffs. La histórica rivalidad entre ambas franquicias añade un ingrediente extra a un partido que puede definir el destino de la temporada para uno, o incluso para ambos, contendientes.

¿Cómo llegan?

San Francisco llega a este compromiso con la presión de cerrar fuerte la campaña regular. Los 49ers han mostrado solidez a lo largo del año, apoyados en una defensa dominante y un ataque equilibrado, pero saben que en la última semana no hay margen de error. Una victoria no solo consolidaría su posición en la postemporada, sino que también podría mejorar su siembra de cara a enero.

Por su parte, Seattle se juega prácticamente la vida en este encuentro. Los Seahawks necesitan sumar en una de las plazas más complicadas de la liga para mantener vivas sus aspiraciones de playoffs, ya sea como comodín o dependiendo de otros resultados. El equipo ha sabido crecer en momentos clave y confía en su carácter competitivo para dar el golpe en territorio rival.

El duelo táctico será uno de los grandes atractivos del partido. San Francisco buscará imponer su estilo físico, controlando el reloj con el juego terrestre y castigando con pases cortos y precisos, mientras que Seattle apostará por un enfoque más agresivo, intentando generar jugadas grandes que cambien la inercia del encuentro.

