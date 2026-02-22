¡Sí, Señor! Raúl Jiménez marca doblete en victoria del Fulham sobre Sunderland

En una exhibición de contundencia y jerarquía, Raúl Jiménez se vistió de héroe este domingo con el Fulham en su visita al Stadium of Light ante el Sunderland. Con un doblete que reafirma su gran momento de forma, el delantero mexicano llegó a ocho anotaciones en la presente campaña de la Premier League.

En un encuentro marcado por el roce físico y la intensidad táctica, el "Lobo de Tepeji" demostró por qué sigue siendo una pieza inamovible en el esquema de los Cottagers, destrabando un partido que parecía condenado al empate.

Raúl Jiménez celebra gol con Fulham | AP

EL GOL QUE ABRIÓ EL PARTIDO

Tras una primera mitad cerrada y de escasas oportunidades claras, el Fulham encontró la ruta del éxito a través del balón parado. Al minuto 52, un tiro de esquina cobrado con precisión desde el sector izquierdo permitió que Jiménez hiciera gala de su especialidad.

A pesar de la férrea marca de Alderete, el canterano americanista logró desmarcarse en el corazón del área. Con un testarazo certero y potente, envió el esférico pegado al poste derecho, dejando sin oportunidad al guardameta rival y rompiendo el cero en el marcador.

LA ESPECIALIDAD DE JIMÉNEZ: LOS ONCE PASOS

La sentencia del encuentro llegó apenas unos minutos después. Tras una revisión en el VAR, el colegiado señaló una pena máxima a favor de la escuadra londinense.

Desde el punto penal, Jiménez volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores cobradores en la historia de la liga. Con su temple característico, engañó por completo al portero y acarició el balón hacia el palo izquierdo para sellar el 2-0 definitivo.

Con este tanto, Raúl mantiene una marca perfecta en la Premier League: 13 penales lanzados, 13 goles convertidos. Minutos después, al 65' Raúl Jiménez fue salió de cambio una vez hecha la tarea en el campo.

ASÍ FUE LA VICTORIA DE FULHAM

El marcador de 3-1 no refleja lo que fue el tramite del partido. Sunderland, siempre un verdadero dolor de cabeza en casa, fue quién tomó la iniciativa del encuentro desde los primeros minutos y tuvieron las opciones más claras de gol. Sin embargo, los locales no supieron capitalizar las opciones creadas.

El doblete que Raúl Jiménez marcó en cuestión de minutos en la segunda mitad desestabilizó al Sunderland, pero lograron descontar el marcador también desde los 11 pasos. Al minuto 75', Enzo Le Fée le dio esperanzas de vida a su equipo, pero el ímpetu no fue suficiente y por segunda jornada al hilo sufrieron la derrota en casa, sus únicas dos de la temporada pues hasta antes del duelo ante el Liverpool se mantenían invictos como locales.

Ya con un Sunderland echando al frente y dejando muchos espacios atrás, Alex Iwobi fue el encargado de poner el tercer y último gol del encuentro en un buen contragolpe al 85', sellando los importantes tres puntos para los Coattgers.