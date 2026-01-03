LA Chargers vs Denver Broncos: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Semana 18 de la NFL?

Primer partido en el 2026 para ambos equipos con la gran posibilidad de tener un gran cierre de Temporada Regular de cara al Super Bowl. Los Broncos de Denver han sido uno de los mejores equipos no solo de su conferencia, sino de la NFL en general.

Por parte de los Chargers, su accionar también ha sido destacable, por lo que aún existen grandes posibilidades de que se queden con un buen lugar en la ronda de Playoffs.

Bo Nix se prepara para el cierre de la temporada | AP

¿Cómo llegan ambos equipos al cierre de la temporada?

Ambos equipos forman parte del Oeste de la Conferencia Americana, pero en el caso de Chargers, se encuentran en segundo puesto, teniendo ya asegurado su lugar en la Ronda de Comodín, pero ya sin chances de ganar su división debido al equilibrio en la balanza de acuerdo a los standings (11-5).

Todo esto también se ha desarrollado después de su penúltimo partido en la temporada, el cual perdieron en contra de los Texans con un marcador de 20-16 en el SoFi Stadium. Lo único que en realidad podrían asegurar los angelinos es una mejor posición en el wild card, pero también dependerá de los resultados de los demás compromisos.

Chargers busca un buen cierre | AP

Denver tiene un poco más en juego esta semana, pues con una victoria, se asegura ser el mejor equipo de la AFC, entregándoles una semana de descanso dentro de la primera ronda, además de poder cerrar todos los partidos de Playoffs que puedan jugar en su casa.

Con una marca de 13-3, los Broncos llegan a este duelo después de haber vencido a unos bastante mermados y además eliminados Chiefs de Kansas City, por lo que el envión anímico llega a tope para poder encarar el compromiso final de una temporada bastante positiva.

Denver quiere la cima de la AFC | AP

¿Dónde ver el duelo del cierre de la Temporada?

Fecha : Domingo 4 de enero

: Domingo 4 de enero Sede : Empower Field, Denver

: Empower Field, Denver Horario : 3:25 PM (tiempo del centro de México)

: 3:25 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: DAZN NFL Game Pass, Canal 5, VIX Premium

