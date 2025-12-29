¡Por los Playoffs! Lamar Jackson apunta a jugar en la Semana 18 ante los Steelers

Los Baltimore Ravens mantienen vivas sus aspiraciones de playoffs y de título divisional de cara a la Semana 18 de la NFL 2025 y parece que la ayuda está en camino. Con su victoria ante Packers y la derrota de Pittsburgh, todo se definirá en la última semana de temporada regular. Afortunadamente, todo parece indicar que, Lamar Jackson regresará como quarterback titular en el duelo decisivo frente a los Steelers.

La temporada de Baltimore estuvo a punto de llegar a su fin el fin de semana pasado, pero una combinación de resultados mantuvo con vida al equipo dirigido por John Harbaugh. Los Ravens necesitaban vencer a Green Bay la semana pasada y, aunque no contaron con Lamar, el equipo comandado por Tyler Huntley, logró imponerse 41-24 a los empacadores.

Ha tenido complicaciones | AP

Harbaugh espera ver a su QB titular

Harbaugh reveló que vivió el partido entre Pittsburgh y Cleveland desde una perspectiva poco habitual para él. “Fue una locura, hombre. Fue ruidoso. Fue genial. Todos estaban saltando, emocionados y felices. Muchos abrazos”, declaró el entrenador en jefe, quien admitió que observó el encuentro “en modo fan”, reaccionando a cada jugada mientras su equipo esperaba el resultado que mantuviera viva la temporada.

De cara al partido más importante del año, Harbaugh explicó que será hasta el miércoles cuando tenga mayor claridad sobre el estado físico de Jackson. No obstante, fue enfático al señalar que el buen rendimiento de Huntley no cambia los planes del equipo si el quarterback estelar está listo para jugar. “El hecho de que tengamos mucha confianza en Tyler es un gran positivo, un verdadero plus, pero no influye en si Lamar juega. Si Lamar está listo para jugar, él jugará”, aseguró.

Apunta a jugar | AP

Jackson ha sido baja recurrente

Jackson ha tenido una temporada marcada por las lesiones, perdiéndose cuatro partidos por problemas en el isquiotibial y la espalda. A principios de mes regresó a la actividad en la derrota en casa ante Pittsburgh por 27-22, resultado que ahora toma relevancia de cara a la revancha. Este enfrentamiento será el último juego de toda la temporada regular de la NFL, con transmisión nacional y con el título divisional en juego.

Ambos equipos han alternado momentos complicados a lo largo del año, sin que ninguno lograra despegarse en la cima del Norte de la AFC. Para Harbaugh, el contexto convierte el duelo en una oportunidad especial. “Es una gran oportunidad. Jugaremos un partido de campeonato de división el domingo. Hemos trabajado duro para llegar a esta posición”, afirmó el entrenador, quien añadió que el equipo busca aprovechar al máximo el camino recorrido en la temporada 2025.

Ha sido baja recurrente | AP

Si Lamar Jackson logra volver al campo, el duelo de la Semana 18 podría marcar un punto de inflexión tras un tramo complejo para el quarterback. Se lesionó el isquiotibial en la Semana 4 y, cuando regresó, los Ravens tenían marca de 2-5. Aunque el equipo ganó cuatro partidos consecutivos tras su retorno, Jackson ha lidiado con molestias físicas constantes y no ha tenido una semana completa de entrenamientos desde principios de noviembre.

Cabe destacar que, esta temporada los Ravens han obtenido tres victorias en las que, anotaron 30 puntos o más, ante Cleveland, Chicago y ahora ante los Packers. Dos de estos triunfo vinieron con Lamar en la banca y con un gran partido de Derrick Henry.

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C