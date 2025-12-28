Miami vence a Tampa y se aleja el sueño de Playoffs

El enfrentamiento entre Tampa Bay y Miami Dolphins dejó una crónica cargada de emociones, grandes jugadas aéreas y un desenlace apretado que se definió hasta los últimos minutos. Desde el primer cuarto, ambos equipos apostaron por ofensivas agresivas, lo que derivó en un partido dinámico y atractivo que mantuvo la tensión hasta el silbatazo final del juego de NFL.

Tampa Bay fue el primero en pegar. Desde formación escopeta, Baker Mayfield comandó una serie precisa que culminó con un pase corto al centro para Chris Godwin, quien cruzó la zona de anotación tras avanzar cinco yardas. Chase McLaughlin cumplió con el punto extra y los Buccaneers tomaron ventaja tempranera en el marcador.

Intercambio ofensivo y dominio de Miami

La respuesta de Miami Dolphins fue inmediata y espectacular. Quinn Ewers encontró a Troy Wease con un pase profundo por la banda izquierda que terminó en una ganancia de 63 yardas y touchdown. Riley Patterson acertó el punto extra y el duelo se emparejó rápidamente, dejando claro que sería un partido de constantes respuestas.

En el segundo cuarto, Miami comenzó a inclinar la balanza a su favor. Patterson convirtió un gol de campo de 29 yardas para darle la ventaja a los Dolphins, reflejo de una ofensiva consistente que sabía capitalizar cada visita a territorio rival. Minutos después, Ewers volvió a ser protagonista con un pase corto al centro para Greg Dulcich de 11 yardas, jugada que terminó en anotación y amplió la diferencia antes del descanso.

Cierre dramático y final ajustado

Tras el entretiempo, el partido se volvió más estratégico. En el tercer cuarto, Tampa Bay recortó distancias gracias a un gol de campo de 33 yardas de Chase McLaughlin, manteniendo con vida a su equipo y elevando la tensión en el emparrillado.

Ya en el último periodo, Miami sumó puntos clave con un gol de campo de 31 yardas de Riley Patterson, una ejecución que resultó determinante para sostener la ventaja en el momento más crítico del encuentro. Sin embargo, Tampa Bay no bajó los brazos y volvió a la carga.

Baker Mayfield lideró una ofensiva final que terminó con un pase corto por la izquierda para Mike Evans, quien anotó tras avanzar cuatro yardas. McLaughlin agregó el punto extra y dejó el marcador al mínimo, encendiendo los últimos instantes del duelo.

Pese al intento final de reacción, Miami Dolphins supo manejar el cierre y selló la victoria con marcador de 20-17. Un triunfo trabajado, marcado por la efectividad de Quinn Ewers y la precisión de Riley Patterson, que dejó a Tampa Bay cerca de la remontada en un partido que se definió por detalles.

