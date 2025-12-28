¡A un paso del sembrado uno de la NFC! Seattle Seahawks derrotan a Carolina Panthers

La Temporada 2025 de la NFL está por terminar, pero varios equipos aún continúan con esperanzas de entrar a postemporada o mejorar su posición en la misma. Los Seattle Seahawks (13-3) derrotaron a los Carolina Panthers (8-8) y volvieron a dar un golpe sobre la mesa, en busca de ser el mejor sembrado de la Conferencia Nacional.

Las defensivas de ambos se volvieron las grandes claves en la primera mitad, con los pateadores como los máximos protagonistas. Sin embargo, todo se abrió en el tercer cuarto, cuando el ataque terrestre de los Seahawks comenzó a carburar.

Sam Darnold | AP

La defensiva de Seattle comenzó con todo la segunda mitad, gracias a un balón suelto por parte de DeMarcus Lawrence, lo que ocasionó una gran posición de campo para los Halcones Marinos. Después de dicha pérdida de balón por parte de las Panteras, Zach Charbonnet aprovechó y anotó el primer touchdown del partido.

La defensiva de los Seahawks volvió a mostrar porque es de las mejores en toda la NFL, pues después de la anotación de Charbonnet, Julian Love leyó perfecto un pase de Bryce Young que terminó por interceptar; para darle comienzo a un nuevo ataque de los Halcones Marinos de Seattle.

El despertar del depredador

Los Halcones Marinos, como un depredador, atacó después de la intercepción y logró anotar el segundo touchdown del partido. Sam Darnold encontró a AJ Barner y el ala cerrada recorrió 17 yardas hasta llevarlo a las diagonales.

En el comienzo del último cuarto, Young, quien tuvo una tarde para el olvido, logró anotar un touchdown por tierra que le dio algo de esperanza a Carolina. Sin embargo, todo terminó con un segundo touchdown por parte de Zach Charbonnet, que terminó por ser uno de los mejores jugadores del partido, con un final 27-10.

Despertaron en la segunda mitad | AP

¿Qué sigue en la NFC?

La victoria de los Seattle Seahawks puso presión en tres equipos en particular: los San Francisco 49ers, Los Angeles Rams y los Chicago Bears. Dichas escuadras aún sueñan con ser el mejor sembrado, pero para eso deben ganar sus últimos encuentros; los Niners y los Osos se enfrentarán en el Sunday Night Football.

Por su parte, la derrota de Carolina dejará el título del Sur de la Nacional en el aire, pues se enfrentarán Panthers y Buccaneers en la última semana. Diversos criterios serán importantes para definir al Campeón y el último invitado por parte de la NFC a la postemporada.

Mal partido | AP

