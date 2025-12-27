Joe Burrow: el futuro del mariscal de campo de Cincinnati Bengals luce incierto

Joe Burrow no está contento. El mariscal de campo de los Cincinnati Bengals expresó hace algunas semanas que no se ha divertido al jugar futbol americano, por lo que una salida del equipo o un prematuro retiro comenzaron a sonar con fuerza.

Ante tales declaraciones, Joe Burrow se convirtió en una de las grandes opciones para reforzar algunos equipos y las ofertas aparecieron. ESPN reportó que los Miami Dolphins ofrecieron cuatro selecciones de primera ronda a cambio del mariscal de campo ganador del premio Heisman, pero Cincinnati rechazó la oferta.

Joe Burrow | AP

¿Qué otros destinos hay para Joe Burrow?

El mariscal de campo, egresado de LSU, es uno de los más talentosos en toda la NFL, por lo que varios equipos con dudas en la posición comenzarán a monitorear su destino. El primero fue Miami, sin embargo, se conoce que Las Vegas Raiders, New York Jets, Arizona Cardinals y Cleveland Browns son de los más interesados.

Entre todos esos equipos, el que podría ofrecer más para la siguiente temporada son los neoyorquinos, pues cuentan con dos selecciones de primera ronda y dos de segunda. Sin embargo, el destino tampoco sería el idóneo para Burrow, pues la línea de los Jets es muy mala.

Los quarterbacks de élite que se quedan con un solo equipo durante toda su carrera son más raros de lo que se cree. El último miembro del Salón de la Fama en hacerlo fue Troy Aikman, quien tuvo una carrera impoluta con los Dallas Cowboys.

Sigue la NFL en DAZN

Las comparaciones con Andrew Luck

Andrew Luck fue uno de los mariscales de campo más talentosos de los últimos años, sin embargo, el mal trabajo de la línea de los Indianapolis Colts lo obligó a un retiro prematuro. Luck nunca se pudo despedir de la manera que él hubiera querido, pero su legado es invaluable.

Ante los constantes golpes y lesiones, Joe Burrow ha sido comparado con Andrew Luck, no solo por su gran talento, sino por lo antes mencionado. El mariscal de campo de los Bengals tuvo un comienzo de temporada complicado al sufrir una lesión en el dedo gordo del pie en la Semana 2.

¿A Miami? | AP

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C