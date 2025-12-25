Joe Burrow desata memes tras ser comparado con el protagonista de Mi Pobre Angelito

Joe Burrow volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, aunque esta vez lejos del emparrillado. El quarterback de los Cincinnati Bengals fue comparado en redes sociales con Macaulay Culkin, protagonista de la icónica película Mi Pobre Angelito, provocando una avalancha de comentarios que rápidamente se hicieron virales.

La comparación surgió tras la difusión de imágenes recientes del jugador, en las que su peinado, gestos y expresión relajada recordaron a miles de usuarios al personaje de Kevin McCallister. En cuestión de horas, Burrow se convirtió en tendencia, confirmando que su impacto va mucho más allá del futbol americano.

Burrow salió recientemente de una lesión | AP

El parecido que desató los memes en redes sociales

Durante la conferencia de prensa previa al duelo de la Semana 17 de la NFL, un reportero cuestionó a Burrow con respecto al parecido que tiene con el protagonista de la famosa película, a lo que respondió: "Probablemente me lo han dicho desde que estoy en la liga, me parezco más cuando era niño. Me gusta la película", mencionó el mariscal de campo.

Algo de lo que resulta sorpresivo de la comparación es que Joe no decidió tomarlo como algo malo, por el contrario, recordó que tanto en la universidad como en la actualidad, hay varias personas que le recuerdan el parecido con el actor.

Burrow regresó para el resto de la temporada | AP

Este tipo de situaciones no son nuevas para el quarterback, quien suele destacar por su estilo relajado, su presencia mediática y su facilidad para conectar con el público joven. La comparación con Culkin reforzó su perfil como una figura que trasciende lo estrictamente deportivo.

Joe Burrow, una figura que trasciende la NFL

Más allá del humor, el episodio confirma el estatus de Joe Burrow como uno de los jugadores más carismáticos de la NFL. Su imagen, su forma de vestir y su personalidad lo han convertido en un referente cultural, capaz de dominar titulares incluso fuera de la temporada de juego.

Mientras los Bengals mantienen el enfoque en sus objetivos deportivos, Burrow sigue acumulando protagonismo en el ámbito mediático. La viralización de este parecido demuestra cómo el deporte y la cultura pop se entrelazan constantemente en la era digital.

Burrow es muy querido por los fans | AP

Así, Joe Burrow no solo lidera ofensivas en el campo, sino también conversaciones en redes sociales. Comparado con uno de los personajes más recordados del cine, el quarterback reafirma que hoy es una de las figuras más influyentes del deporte estadounidense, tanto dentro como fuera del emparrillado.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.