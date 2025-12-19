Linebacker de Seattle Seahawks es suspendido un día sin goce de sueldo por pisar a rival

La Temporada 2025 de la NFL vivió uno de sus puntos más álgidos después del impresionante Thursday Night Football, que terminó con una poética victoria de los Seattle Seahawks sobre Los Angeles Rams. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para los ahora nuevos líderes de la Conferencia Nacional, pues su linebacker externo, Derick Hall, recibió una sanción por parte de la liga después de pisar de manera innecesaria al guardia Kevin Dotson.

Durante el gran juego en Lumen Field, en el primer cuarto, el defensivo de los Halcones Marinos pisó de manera innecesaria la pierna de Dotson, quien no volvió al partido después de esa jugada. El veterano guardia de 29 años sufrió una lesión en el tobillo, por lo que estará en duda para el próximo encuentro de los Carneros, que será ante los Atlanta Falcons.

Sin embargo, el juegos de los Seattle Seahawks buscará apelar la decisión, pues en caso de que la NFL mantenga la sanción, podrá regresar hasta el lunes 29 de diciembre, un día después del encuentro de su equipo ante las Carolina Panthers. Hall cuenta con un total de 29 tacleadas, una captura en la campaña y 10 golpes al mariscal de campo.

Derick Hall | AP

Seahawks mermados

Pese a que el equipo logró derrotar al que por muchos es el mejor equipo de la Conferencia Nacional, la victoria salió cara para la escuadra de Seattle. Mike Macdonald tendrá que buscar cómo recomponer a sus piezas en las últimas dos semanas de la temporada regular, pues tendrá partidos de alta exigencia.

El esquinero Coby Bryant y el profundo Riq Woolen sufrieron dolencias en las rodillas en el último cuarto en el juego ante los Rams, y aunque ninguna de las lesiones son de gravedad, si apuntan a estar fuera un tiempo.

¿Cómo va el Salvaje Oeste de la Nacional?

Los relatos de vaqueros siempre nos ponen en perspectiva un desierto en medio del viejo oeste, algo que se volvió una realidad en la División Oeste de la Conferencia Nacional. Tres equipos aún compiten por el título divisional, pero además de todo eso, también buscarán ser el sembrado número uno de la Conferencia.

Los Seattle Seahawks llevan ventaja de un juego sobre Los Angeles Rams y de un juego y medio sobre los San Francisco 49ers, sin embargo, todo puede pasar. Si el equipo de la bahía logra ganar sus últimos tres partidos -uno de ellos ante Seattle- serán el mejor sembrado de la Conferencia Nacional y tendrán el bye week.

¿El mejor equipo de la NFL? | AP