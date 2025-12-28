Victoria de Cleveland Browns pone en riesgo el boleto de Steelers a Playoffs

Shedeur Sanders lanzó para 186 yardas y un touchdown, la defensa de Cleveland mantuvo a Pittsburgh fuera de la zona de anotación y los Browns resistieron para una victoria de 13-6 el domingo, evitando que los Steelers aseguraran la AFC Norte.

Pittsburgh (9-7) llegó al fin de semana necesitando ya sea una victoria o una derrota de Baltimore para su primer título divisional desde 2020. En cambio, los Steelers recibirán a los Ravens para cerrar la temporada regular, y el ganador obtendrá la división y el cuarto sembrado de la AFC en los playoffs.

Los Browns (4-12) rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas, junto con una racha de siete derrotas en juegos divisionales. Es la primera vez desde el 10 de diciembre de 2009 que los Browns derrotan a los Steelers y los mantienen sin un touchdown.

Cleveland anotó en sus dos primeras posesiones y saltó a una ventaja de 10-0. Sanders completó 17 de 23 pases, incluyendo un touchdown y dos intercepciones, mientras mejoraba su récord a 2-4 como mariscal de campo titular en la NFL.

El ala cerrada novato Harold Fannin Jr. anotó un touchdown por tercera vez en cuatro juegos y Andre Szmyt anotó dos goles de campo, incluido uno de 33 yardas que puso a los Browns arriba 13-6 con 1:40 restantes.

Pittsburgh recuperó el balón en su yarda 35 tras un touchback. Rodgers llevó a los Steelers a la yarda 11 de los Browns en cuatro jugadas, incluyendo pases completos de 29 y 11 yardas al ala cerrada Pat Freiermuth.

Un pase completo de 3 yardas a Adam Thielen en primera y diez llevó a los Steelers a la 7 de los Browns, pero Rodgers no pudo conectar con Marquez Valdes-Scantling en las siguientes tres jugadas. Denzel Ward cubrió a Valdes-Scantling en un pase al rincón derecho de la zona de anotación en cuarta y siete con 17 segundos restantes mientras Pittsburgh entregaba el balón en downs.

Myles Garrett se quedó sin una captura por primera vez en 10 juegos. Permanece en 22 y necesita una contra Cincinnati la próxima semana para superar a Michael Strahan y T.J. Watt en la marca de una sola temporada de la NFL.

Los Browns anotaron en su posesión inicial por segundo juego consecutivo con el gol de campo de 50 yardas de Szmyt.

Después de que Pittsburgh se fuera en tres y fuera, Cleveland entró en la zona de anotación en la siguiente serie cuando Fannin atrapó un pase de TD de 28 yardas de Sanders para poner el 10-0. Fannin ajustó su ruta mientras el balón colgaba en el aire. Lo atrapó en la 1 antes de rodar hacia la zona de anotación con 5:11 restantes en el primer cuarto.

Fannin agravó su lesión de ingle en la jugada y fue descartado por el resto del juego. Fannin sufrió originalmente la lesión durante la práctica del viernes.

Los Steelers se acercaron 10-6 al medio tiempo con un par de goles de campo de Chris Boswell. Pittsburgh pareció irse en tres y fuera en su segunda serie, pero Rayshawn Jenkins de Cleveland fue penalizado por burlarse (taunting).

Boswell conectó desde 44 yardas a principios del segundo cuarto para poner a los Steelers en el marcador. Añadió un gol de campo de 40 yardas en la última jugada de la primera mitad.

Boswell se quedó corto en un intento de 54 yardas al principio del cuarto cuarto después de que Alex Wright capturara a Rodgers para una pérdida de 5 yardas en la 36 de los Browns en tercera y 14

Pittsburgh desperdició una oportunidad de anotar de primer nivel con 2:46 restantes en la primera mitad cuando entregó el balón en downs en la 22 de Cleveland, cuando Rodgers no pudo conectar con Scotty Miller en un pase a la zona de anotación en cuarta y uno.

La serie de los Steelers comenzó en la 31 de los Browns cuando el apoyador novato Jack Sawyer, quien fue a Ohio State, interceptó el pase de Sanders en la 42 de Pittsburgh y lo devolvió 27 yardas a territorio de Cleveland.