"Sabía que iba a ser bueno, pero no tan bueno": Stefon Diggs sobre Drake Maye

Hay un nuevo sheriff en Foxborough. Después de la salida de Tom Brady de los New England Patriots y diversos fracasos en la posición como: Cam Newton, Mac Jones y Bailey Zappe, Drake Maye llegó para romper todos los paradigmas y regresar la ilusión en Massachusetts; algo que Stefon Diggs sabe perfectamente.

Después del partido ante los New York Jets, en el que Maye lanzó más de 250 yardas, 90 por ciento de pases completos y cinco touchdowns, el receptor fue cuestionado sobre la actualidad del mariscal de campo. Diggs llegó a los Patriotas para esta temporada, en la que quedó sorprendido por las actuaciones de Drake.

Stefon Diggs | AP

"Nos sorprendió a todos. Sabía que iba a ser bueno, pero no, no sabía que iba a ser tan bueno. Estoy súper orgulloso de él. Enfrenta este juego con la actitud correcta. Tengo muchas ganas de verlo más", comentó el receptor abierto.

Además, Stefon Diggs también fue cuestionado sobre a quién le daría un voto para ser el Jugador Más Valioso, a lo que respondió rápidamente: "Drake Maye". El exjugador de los Buffalo Bills, Minnesota Vikings y Houston Texans tuvo un resurgir con el equipo de Foxborough.

El partido de Drake Maye ante los Jets

Además de ser el primer jugador en la historia de la NFL en registrar más de 250 yardas, 90 por ciento de pases completos y cinco touchdowns, Drake Maye también entró a los libros por ser el tercer mariscal de campo de los New England Patriots en llegar a las cuatro mil yardas en una sola temporada, junto a Drew Bledsoe y Tom Brady.

Por su parte, Stefon Diggs también tuvo un partido importante, con seis recepciones, 101 yardas y un touchdown. Además de la victoria y a nada de ganar el Este de la Americana, Diggs también logró un bono de 500 mil dólares al superar el umbral de las 80 recepciones en la temporada.

Drake Maye | AP

¿Favoritos en la Americana?

Muchos especialistas no colocan a los New England Patriots como los grandes favoritos de la Conferencia Americana, sin embargo, cada día se vuelven más impredecibles. La semana anterior dieron un golpe de autoridad al derrotar a los Baltimore Ravens, quienes no contaron con Lamar Jackson en gran parte del juego.

