Playoffs de la NFL 2025 no contarán con Tom Brady, Peyton Manning y Patrick Mahomes en casi 30 años

La NFL está llena de leyendas e historias sin precedentes, de las cuales los mariscales de campo se llevan los reflectores en la mayoría de ocasiones. Sin embargo, en los próximos Playoffs, será la primera ocasión en la que no estén presentes Patrick Mahomes, Tom Brady y Payton Manning desde 2000.

La realidad es que dicha racha se alargó gracias al quarterback de los Kansas City Chiefs, pues Manning se retiró en 2016; mientras que Brady hizo lo propio en 2023. Pero esos datos no quitan valor al dominio que tuvieron los tres mariscales de campo, pues la Conferencia Americana les perteneció en su momento.

Patrick Mahomes | AP

La Temporada de 1999 fue en la que comenzó dicha marca de los tres mariscales de campo con su dominio en postemporada. Payton Manning se ganó el mote del 'Sheriff' y llevó a los Indianapolis Colts a lo más alto, pero cayeron en la postemporada ante los Tennessee Titans el 15 de enero del 2000.

El adiós de Patrick Mahomes en 2025

El mariscal de campo, egresado de Texas Tech University, sufrió una rotura de ligamento cruzado en su rodilla en la Semana 15, contra Los Angeles Chargers. Dicha lesión fue la misma que tuvo Tom Brady en 2008, que dejó a los New England Patriots sin Playoffs en dichos años.

Los dos mariscales de campo | AP

¿Qué cambios tendrá la Final de la Conferencia Americana?

No sólo los Playoffs sufrirán la ausencia de Patrick Mahomes y compañía, sino que será la primera Final de Conferencia Americana sin la presencia de alguno de los tres mariscales antes mencionados desde 2011.

La última ocasión en que ninguno estuvo fue en el juego de campeonato entre los Pittsburgh Steelers y los New York Jets. Los hombres que estuvieron en los controles ese día fueron: Ben Roethlisberger, por parte de los de la Ciudad de los Tres Ríos; y Mark Sánchez, por parte de los de la Gran Manzana.

Después de esa temporada, el dominio fue claro por parte de Tom Brady y Patrick Mahomes, aunque también se logró colar en varias ocasiones Payton Manning, aunque ahora con los Denver Broncos.

Al Salón de la Fama | AP