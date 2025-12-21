Lesión de Gardner Minshew preocupa en Kansas City; se teme lesión de ligamento en la rodilla

Los Kansas City Chiefs se quedaron sin Playoffs y sin Patrick Mahomes desde la semana pasada, pero parece que la maldición se alargó para su último partido. Gardner Minshew -el segundo quarterback de la escuadra de Missouri- salió lesionado y se teme que sea de ligamento cruzado de la rodilla, al igual que Mahomes.

En la primera serie ofensiva de Kansas City, el exmariscal de campo de Las Vegas Raiders e Indianapolis Colts intentó correr en una tercera oportunidad, sin embargo, al caer no lo hizo de la mejor manera.

A pesar de que Minshew intentó continuar, la realidad es que no pudo hacerlo y se fue al vestuario. Ante la salida del quarterback, Chris Oladokun entró, pero no evitó la derrota de los Kansas City Chiefs ante los Tennessee Titans.

Gardner Minshew | AP

¿Qué dijo Kansas sobre la lesión de Gardner Minshew?

Al momento, ni el equipo ni Andy Reid han dado un diagnóstico sobre Misnhew, pero diversos insiders sí dieron noticias al respecto. Adam Scheffer, insider de la NFL y ESPN, comentó que la lesión es de ligamento cruzado anterior.

"Los Chiefs están preocupados por la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) del mariscal de campo Gardner Minshew. Se realizarán pruebas adicionales, pero Minshew podría ser el segundo mariscal de campo de los Chiefs en dos partidos en sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior". comentó Scheffer.

Gardner Minshew | AP

¿Cómo fue el final de Kansas City la semana anterior?

Con el reloj en contra y la estrella del equipo fuera, el mariscal suplente Gardner Minshew tomó los controles. No obstante, en los segundos finales, Minshew intentó un pase crucial que fue interceptado por la defensiva de los Chargers (3Q - 12:37), sellando la victoria de Los Angeles y, más importante, la eliminación de Kansas City.

Los Chiefs terminan así una campaña decepcionante, sin poder clasificar a la postemporada, un evento que no se veía venir para uno de los equipos considerados contendientes y primera vez que sucede desde que Mahomes llegó a la NFL.

Gardner Minshew | AP