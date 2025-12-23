¿Espejismo? Patriots tiene el mismo récord que Giants contra rivales de poder esta temporada

En la NFL, los números suelen contar una historia de éxito o fracaso, pero rara vez revelan la imagen completa sin analizar el contexto. Actualmente, los New England Patriots (12-3) y los New York Giants (2-13) se encuentran en extremos opuestos de la clasificación, pero una coincidencia estadística los ha puesto bajo la lupa: ambos registran apenas dos victorias contra equipos con récord ganador (.500 o más).

Pats lucha por la cima de la AFC | AP

El peso de un calendario desigual

Para comprender cómo un equipo con 12 victorias tiene el mismo éxito contra la élite que uno con solo 2, es necesario retroceder al inicio de la temporada. Las proyecciones de dificultad de calendario ya advertían esta disparidad:

New York inició el año con el calendario más difícil de toda la liga. Sus rivales promediaban un porcentaje de victorias de .574 (basado en la temporada anterior), enfrentando una verdadera carrera de obstáculos semana tras semana.

En contraste, New England gozó del tercer calendario más sencillo de la NFL, con oponentes que promediaban apenas un .429 de victorias.

Giants con el peor récord de la NFL | AP

Dos victorias, dos significados

Esta igualdad en triunfos contra equipos de calidad (.500) ofrece lecturas contrastantes para ambas franquicias:

Para los Giants el haber logrado dos victorias ante equipos competitivos mientras se enfrenta el calendario más duro de la liga sugiere que los Giants han sido más peligrosos de lo que su récord (2-13) indica. Sus dos destellos de gloria ocurrieron precisamente contra la "crema y nata" de la competición.

Con el mejor récord de la liga (empatados), los Patriots han cumplido con su deber de vencer a los equipos débiles. Sin embargo, el hecho de que solo dos de sus 12 triunfos sean ante rivales de peso genera dudas sobre su capacidad de respuesta en los playoffs, donde no habrá rivales con récord perdedor.

New England amarraron Playoffs | AP

Los Playoffs no mienten

La estadística no miente, pero el contexto la explica. Mientras los Giants han sido víctimas de un calendario implacable que no perdonó su falta de consistencia, los Patriots han navegado por aguas tranquilas que podrían haber inflado sus números. La postemporada será el escenario definitivo para determinar si el récord de New England es producto de un dominio real o simplemente de un camino excepcionalmente amable.

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C