T.J. Watt apunta a jugar el Steelers vs Ravens

Los Steelers de Pittsburgh podrían contar con el apoyador externo T.J. Watt para su enfrentamiento de “ganar o irse a casa” contra Baltimore por el título de la AFC Norte en la última semana de la temporada regular.

El entrenador Mike Tomlin dijo el martes que está “más optimista” de lo que ha estado sobre la disponibilidad del rusher, después de que se perdiera los últimos tres juegos mientras se recuperaba de una cirugía para reparar un pulmón parcialmente colapsado tras un tratamiento de punción seca.

Tomlin agregó que le gustaría ver a Watt practicar completamente en algún momento de esta semana. Watt fue un participante limitado la semana pasada antes de ser descartado en la derrota ante13-6 ante Cleveland, un revés que le costó a los Steelers (9-7) la oportunidad de asegurar la división con una semana de anticipación.

Ahora, Pittsburgh necesita ganar o empatar con los Ravens (8-8) el domingo por la noche para ganar la AFC Norte por primera vez desde 2020. Tomlin no cree que el tiempo prolongado de inactividad de Watt tenga un impacto significativo en la resistencia del Watt de 31 años, en caso de que se le autorice a jugar.

¿Cómo fue el reciente juego de los Steelers?

Shedeur Sanders lanzó para 186 yardas y un touchdown, la defensa de Cleveland mantuvo a Pittsburgh fuera de la zona de anotación y los Browns se aferraron el domingo a una victoria de 13-6, evitando que los Steelers aseguraran la AFC Norte.

Pittsburgh (9-7) llegó al fin de semana necesitando una victoria o una derrota de Baltimore para su primer título de división desde 2020. En cambio, los Steelers recibirán a los Ravens para cerrar la temporada regular, el ganador se llevará la división y el cuarto puesto de la AFC en los playoffs.

Los Browns opacaron a los Steelers

Los Browns (4-12) rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas, junto con una racha de siete partidos perdidos en juegos de división. Es la primera vez desde el diez de diciembre de 2009 que los Browns derrotan a los Steelers y los mantienen sin un touchdown.

Cleveland anotó en sus dos primeras posesiones y se adelantó 10-0.Sanders completó 17 de 23 pases, incluyendo un touchdown y dos intercepciones, mejorando a 2-4 como quarterback titular en la NFL. Rodgers llevó a los Steelers a la 11 de los Browns en cuatro jugadas, incluyendo pases completos de 29 y 11 yardas al ala cerrada Pat Freiermuth.

