¿Listo para los Playoffs? T.J. Watt vuelve a entrenar con Steelers tras cirugía pulmonar

T.J. Watt está de regreso en el campo de entrenamiento de los Steelers de Pittsburgh, aunque su retorno a la acción todavía no es un hecho. El linebacker externo participó de manera limitada en la práctica del miércoles, apenas dos semanas después de haber sido sometido a una cirugía para reparar un pulmón parcialmente colapsado, consecuencia de un tratamiento de punción seca.

Este fin de semana visitará a los Cleveland Browns con la posibilidad de asegurar el título de división del Norte de la Conferencia Americana. Sin embargo, su disponibilidad para ese encuentro sigue siendo incierta, de acuerdo con el propio cuerpo técnico del equipo.

El entrenador en jefe, Mike Tomlin, reconoció que existe optimismo respecto a que Watt pueda volver este fin de semana, aunque dejó claro que su situación será evaluada día a día. Mientras tanto, los Steelers confían en que, en el peor de los escenarios, el defensivo pueda estar listo para los playoffs, en caso de que el equipo logre clasificarse por tercer año consecutivo.

No asegura su regreso | AP

Participación limitada

Aunque Watt no entrenó a plena intensidad, su sola presencia fue bien recibida dentro del vestidor. El quarterback Aaron Rodgers destacó el impacto que el defensivo tiene más allá de lo que ocurre dentro del campo. “TJ es uno de nuestros líderes, así que me encanta tenerlo cerca. No estoy seguro de cuál será su estado, pero su presencia es buena para el equipo”, afirmó el mariscal de campo.

Watt ha sido una pieza clave en la defensiva de Pittsburgh durante los últimos años y su posible regreso en la recta final de la temporada regular podría ser determinante en la lucha divisional, especialmente ante un rival directo como Cleveland.

Quiere ver al defensivo regresar | AP

Reconocimiento individual

A pesar de las complicaciones físicas, Watt fue nombrado a su octavo Pro Bowl consecutivo, reconocimiento que recibió el martes. El jugador de 30 años atraviesa una campaña más discreta en comparación con sus propios estándares, con siete capturas en 13 partidos disputados.

No obstante, su impacto no se limita a las estadísticas de capturas. En la temporada también suma dos balones sueltos forzados y una intercepción, números que reflejan su capacidad para generar jugadas clave cuando está en el campo.