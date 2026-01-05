¡Otro más! Las Vegas Raiders despiden a Pete Carroll tras sólo una temporada

Los Raiders de Las Vegas cerraron una de las campañas más complicadas en la historia reciente de la franquicia y las consecuencias no se hicieron esperar. Apenas un día después de disputar su último partido de la temporada regular ante los Kansas City Chiefs, la organización anunció que Pete Carroll no continuará como entrenador en jefe, poniendo fin a una etapa que duró solamente una temporada.

El anuncio se realizó el lunes por la mañana, en el contexto del ya tradicional “Black Monday” de la NFL, fecha en la que múltiples equipos toman decisiones estructurales tras el cierre de la fase regular. El despido de Carroll fue el tercero del dia y ahora, los Raiders se alistan para una completa restructuración que incluirá al 16to entrenador del equipo desde el 2000 y el 30mo en la historia del equipo.

"Los Raiders de Las Vegas han relevado a Pete Carroll como entrenador en jefe. De ahora en adelante, el gerente general John Spytek liderará todas las operaciones de fútbol americano en estrecha colaboración con Tom Brady, incluyendo la búsqueda del próximo entrenador en jefe del club. Juntos, guiarán las decisiones de futbol americano con un enfoque compartido en el liderazgo, la cultura y la alineación con la visión y los objetivos a largo plazo de la organización", anunció Mark Davis, dueño del equipo en un comunicado

Anunciaron su destitución | AP

Una temporada sin rumbo

El breve paso de Pete Carroll por Las Vegas estuvo acompañado por una serie de movimientos internos que no lograron revertir el rumbo del equipo. A lo largo de la temporada, los Raiders realizaron dos despidos dentro de su cuerpo técnico. El primero fue el del coordinador de equipos especiales, Tom McMahon, quien fue cesado mientras el equipo arrastraba una racha de tres derrotas consecutivas. Posteriormente, el coordinador ofensivo Chip Kelly también fue despedido tras 12 partidos, pese a haber llegado como el coordinador ofensivo mejor pagado de la liga.

Ninguno de estos ajustes se tradujo en una mejora dentro del campo. Al momento del despido de Kelly, el equipo acumulaba cinco derrotas consecutivas y cerró la temporada con una racha de 10 partidos perdidos, antes del último encuentro del calendario. Para entonces, la continuidad del entrenador en jefe ya parecía comprometida independientemente del resultado final.

Hicieron varios cambios en la temporada | AP

Raiders inician una nueva reconstrucción

Con la salida de Pete Carroll, los Raiders entran nuevamente en un proceso de reconstrucción profunda. La organización comenzará desde cero con un nuevo cuerpo técnico y, muy posiblemente, un nuevo quarterback, posición que se espera reforzar en la parte alta del Draft de la NFL de abril, donde Las Vegas tendrá la primera selección global

El despido de Carroll se suma a los movimientos realizados por otros equipos durante este Black Monday, como la salida de Kevin Stefanski de los Cleveland Browns y de Raheem Morris de los Atlanta Falcons. Además, se espera que la lista de cambios continúe creciendo, ya que Baltimore Ravens y Miami Dolphins aparecen como los principales candidatos a tomar decisiones similares en los próximos días.