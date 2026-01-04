Broncos vencen a LA Chargers y termina como el mejor de la AFC Oeste

Broncos de Denver aseguraron terminar como el mejor en la AFC Oeste tras imponerse a los Chargers de Los Ángeles, equipos que llegaban como uno y dos, prácticamente no se jugaban nada debido a que los naranjas ya se encontraban instalados en el primer sitio y Chargers con el lugar seguro en Comodines.

Chargers Los Angeles l AP

Así fue el juego

Wil Lutz abriría el juego con la patada inicial, mismo que desataría el gol de campo de 24 yardas. Un pase de Trey Lance buscando a KeAndre Lambert-Smith es interceptado por Ja'Quan McMillian devolvió por 45 yardas para un TD.

Chargers rompe el cero antes del medio tiempo con una patada de 30 yardas de Dicker con un gol de campo. Para la segunda parte, llegaría el pase incompleto de Bo Nix para Franklin, pero los Broncos ya estaban en zona de gol de campo.

Wil Lutz conectaba para 26 yardas y aumentaba la ventaja en el marcador. En el cuarto cuarto Trey Lance sea capturado, pierden ocho yardas, pero además era balón suelto y Bonitto se quedaba con él para que llegaran los Broncos con una nueva ofensiva.

Lutz conectaba para 41 yardas y aumentaba nuevamente la ventaja en los últimos minutos. Pase de Trey Lance para Vidal, quien es tacleado por Surtain. Finalmente, el marcador ya no se movería y quedaba a favor de Broncos 19-3.

NFL l AP

Qué se jugaban?

Ambos equipos forman parte del Oeste de la Conferencia Americana, pero en el caso de Chargers, se encuentraban en segundo puesto, teniendo ya asegurado su lugar en la Ronda de Comodín, pero ya sin chances de ganar su división debido al equilibrio en la balanza de acuerdo a los standings (11-5).

Denver tenía un poco más en juego esta semana, pues con una victoria, se asegura ser el mejor equipo de la AFC, entregándoles una semana de descanso dentro de la primera ronda, además de poder cerrar todos los partidos de Playoffs que puedan jugar en su casa.

Semana 18 l AP

