LA Rams vs Carolina Panthers EN VIVO Ronda de Comodines NFL 2025

RAMS 17-7 PANTHERS | Pausa de los dos minutos.

| Pausa de los dos minutos. RAMS 17-7 PANTHERS | Inexplicable jugada en Charlotte; primero equivocación de Stafford en tercera oportunidad, pero en la patada de Rams, Etienne se equivoca en la recepción y Los Angeles recupera el ovoide en los últimos tres minutos del segundo cuarto.

| Inexplicable jugada en Charlotte; primero equivocación de Stafford en tercera oportunidad, pero en la patada de Rams, Etienne se equivoca en la recepción y Los Angeles recupera el ovoide en los últimos tres minutos del segundo cuarto. RAMS 17-7 PANTHERS | Chubba Hubbard no pudo hacer una buena recepción y Carolina tiene que entregar el ovoide dejando a Rams en la yarda 10.

| Chubba Hubbard no pudo hacer una buena recepción y Carolina tiene que entregar el ovoide dejando a Rams en la yarda 10. RAMS 14-7 PANTHERS | Rams aumenta su ventaja con un gol de campo.

| Rams aumenta su ventaja con un gol de campo. RAMS 14-7 PANTHERS | Matthew Stafford nuevamente con una buena serie ofensiva para meter a Rams a la 30.

| Matthew Stafford nuevamente con una buena serie ofensiva para meter a Rams a la 30. RAMS 14-0 PANTHERS | ¡TOUCHDOWN DE CAROLINA! Chuba Hubbard aparece vía terrestre y rompe el cero para los de casa; el extra es bueno.

RAMS 14-0 PANTHERS | Nuevo pase incompleto, pero Durant comete infracción; 1&Goal en la yarda uno. Stafford ha tenido un buen juego al momento | AP

RAMS 14-0 PANTHERS | Panteras en zona roja; Young desaprovecha un pase.

| Panteras en zona roja; Young desaprovecha un pase. RAMS 14-0 PANTHERS | Nueva serie ofensiva de Young y compañía; primero y diez en la 35.

| Nueva serie ofensiva de Young y compañía; primero y diez en la 35. RAMS 7-0 PANTHERS | ¡TOUCHDOWN DE RAMS! Segunda anotación de Puka Nacua después de una extraordinaria jugada individual.

SEGUNDO CUARTO

RAMS 7-0 PANTHERS | Impresionante atrapada de Parkinson, Los Angeles se acerca a sumar un poco más; final del primer cuarto.

| Impresionante atrapada de Parkinson, Los Angeles se acerca a sumar un poco más; final del primer cuarto. Panthers ha fallado en el primer cuarto | AP

RAMS 7-0 PANTHERS | Equivocación tremenda de Young y las Panteras; intercepción de Durant y balón para Rams.

| Equivocación tremenda de Young y las Panteras; intercepción de Durant y balón para Rams. RAMS 7-0 PANTHERS | Carolina no puede en sus primeras dos jugadas de esta serie, pero en la tercera consiguen 1&10.

| Carolina no puede en sus primeras dos jugadas de esta serie, pero en la tercera consiguen 1&10. RAMS 7-0 PANTHERS | Después de tres jugadas, los Carneros no pueden avanzar; patada y balón para Panteras.

| Después de tres jugadas, los Carneros no pueden avanzar; patada y balón para Panteras. RAMS 7-0 PANTHERS | Fantástica patada de Carolina; los Rams arrancan 'encerrados esta nueva ofensiva.

| Fantástica patada de Carolina; los Rams arrancan 'encerrados esta nueva ofensiva. RAMS 7-0 PANTHERS | Primera captura del juego sobre Bryce Young.

Nacua con el primer TD del juego | AP

¡TOUCHDOWN DE RAMS! Puka Nacua recibe un gran pase de Stafford y Los Angeles toman ventaja; el extra es bueno.

Arranca la primera serie de Sttaford.

Young presionado por la defensa de Los Angeles entrega un mal pase; balón para Rams en medio campo.

En la primera serie ofensiva de Panthers, Canales se la va a jugar en cuarta oportunidad.

PRIMER CUARTO

Vendrá la patada de Rams.

Cam Newton presente para el protocolo de inicio.

Sean McVay listo para el juego de su equipo | AP

Este fin de semana comienza la fase final de la temporada en la National Football League con la ronda de comodines donde, Los Angeles Rams, buscarán seguir avanzando para llegar al Super Bowl XL, que se jugará en el Levi's Stadium.

Después de haber terminado en la quinta posición de la siembra en la Conferencia Nacional, Los Angeles Rams se meterán al Bank Of America Stadium para enfrentarse a los Carolina Panthers.

Los Rams terminaron la temporada con récord de 12 ganados y cinco perdidos, lejos del ocho ganados y nueve perdidos de los Panthers, quienes terminaron en mejor posición gracias a haber ganado su división.

Los Panthers vuelven a una postemporada después de ocho años, la última vez que estuvieron en unos Playoffs fue en la temporada 2017-2018, donde perdieron en el Wild Card frente a los New Orleans Saints.

Los Rams, por su parte, buscan mejorar el papel que hicieron la temporada anterior, donde perdieron el duelo divisional frente a los Philadelphia Eagles, que terminaron por vencer en el Super Bowl a los Kansas City Chiefs.

Tanto Rams como Panthers necesitan conocer los demás resultados para saber a qué equipo se enfrentarán en el duelo de la división, recordando que los Seattle Seahawks terminaron como el equipo con mejor récord en la Conferencia Nacional.