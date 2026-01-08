Jerry Jones compara sus decisiones con Donald Trump: 'Yo gobierno aquí"

Una vez más, Jerry Jones se ha convertido en el centro de la polémica en la NFL. Aunque ahora no se trata de una decisiones rodeando a los Cowboys, sino por sus comentarios dentro de una conferencia de prensa. El dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, no tuvo escrúpulos y decidió compararse con Donald Trump.

Como es costumbre en los 32 equipos de la NFL, al finalizar la temporada se organiza un encuentro con los medios de comunicación en sus respectivas instalaciones. Para los Cowboys, que no clasificaron a playoffs, ese evento tuvo lugar este jueves. En la conferencia estuvieron Jerry Jones, su hijo Stephen Jones, y el entrenador en jefe Brian Schottenheimer.

Volvió a causar polémica | AP

Previo al evento, los Cowboys ya habían anunciado la salida del coordinador defensivo Matt Eberflus. Durante la ronda de preguntas, un periodista consultó si Schottenheimer tendría libertad total para elegir a su reemplazo. La respuesta de Jones no pasó desapercibida, al compararse con el presidente de Estados Unidos.

"Como diría Trump, yo gobierno Venezuela", dijo el magnate entre risas generales, aludiendo al expresidente Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos "gobernará" Venezuela hasta que se pueda garantizar una "transición segura, apropiada y juiciosa", después de que los ataques estadounidenses condujeran a la captura del presidente del país, Nicolás Maduro.

Se comparó con Trump | AP

El poder de decisión en los Cowboys, según Jerry Jones

Tras su comentario inicial, Jerry Jones profundizó sobre el proceso de selección y dejó claro que, si bien Schottenheimer y su hijo tienen voz en las decisiones, él sigue teniendo la última palabra.

"Ya en serio, Schotty tuvo mucho que ver con la contratación de Matt Eberflus la última vez, y eso no se considera negativo, de ninguna manera estaría aquí si Schotty no lo hubiera querido. Bueno, seamos claros. Él mismo puede decirlo: De ninguna manera (Eberflus) estaría aquí si ellos (su hijo y Schottenheimer) no lo hubieran querido. Pero yo, en particular, organicé una fiesta cuando logramos que viniera, y me emocionó la singularidad de su personal", comentó el propietario del equipo desde 1989.