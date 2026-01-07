Rashee Rice, receptor de los Chiefs, es acusado por su exnovia de violencia doméstica

El receptor abierto de los Kansas City Chiefs, Rashee Rice, enfrenta un nuevo problema legal así como públicos luego de que su exnovia, Dacoda Nichole, lo acusara de violencia doméstica presuntamente ocurrida durante varios años. La información fue difundida por la propia Nichole a través de redes sociales.

Las denuncias surgieron el martes 6 de enero, cuando Dacoda Nichole realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que expuso una serie de imágenes que, según su testimonio, evidencian lesiones físicas y daños dentro de una vivienda. Entre las fotografías se observa un agujero visible en una pared, además de otras imágenes que, de acuerdo con su versión, respaldan sus señalamientos.

Sufrió acusaciones | AP

Las acusaciones hechas públicas en redes sociales

En el texto que acompañó la publicación, Nichole afirmó haber sido víctima de un patrón prolongado de abuso físico y emocional, así como de intimidación y conductas de control por parte del jugador de la NFL. Aunque no reveló el nombre del receptor en su publicación, si hace alusiones a Rice.

Según su versión, llegó a lo que describió como un punto de quiebre tras permanecer en silencio durante años. En su mensaje, también aseguró que Rice se habría presentado en múltiples ocasiones en su domicilio sin autorización, además de causar daños a su propiedad y ejercer intimidación.

"Estoy tan cansada de callarme, estoy tan cansada de proteger su imagen. He pasado por demasiado en un lapso de 8 años y ¡YA TUVE SUFICIENTE! He lidiado con el abuso durante años... He protegido su imagen demasiado tiempo y ya no quiero seguir haciéndolo", escribió Nichole

Compartió imágenes del abuso | INSTAGRAM

Entre los señalamientos más delicados, Nichole afirmó que algunos de los presuntos episodios ocurrieron durante su embarazo. Asimismo, relató que en una ocasión fue dejada a la intemperie durante la noche, bajo temperaturas gélidas, luego de una discusión relacionada con una supuesta infidelidad. En su publicación también acusó al jugador de destruir pertenencias personales y de no ofrecer apoyo financiero ni parental de manera constante.

“Intenta hacerse pasar por el padre del año”, escribió Nichole, al señalar que, desde su perspectiva, la imagen pública del receptor no coincide con las experiencias que asegura haber vivido en el ámbito privado. Agregó que su decisión de hablar públicamente estuvo motivada por el deseo de “proteger mi paz, proteger a mis hijos y defenderme”.

Estaría viendo nuevos problemas legales | AP

Situación actual de Rashee Rice y postura de la NFL

Hasta el momento de la publicación de estas acusaciones, Rashee Rice no había emitido una respuesta pública ni declaraciones oficiales respecto a los señalamientos realizados por su exnovia. De igual forma, no se han confirmado reportes sobre demandas legales, arrestos o intervención de las autoridades relacionadas con las denuncias expuestas por Nichole.

Por su parte, la organización de los Kansas City Chiefs no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la situación. La NFL tampoco ha informado si existe alguna investigación en curso o si se tomará alguna medida conforme a sus políticas internas de conducta personal.

En caso de que, exista una demanda oficial, Rice estaría afrontando su segundo problema legal en los últimos dos años luego de haberse visto involucrado en un accidente de coche. Tras este accidente, el receptor llegó a un acuerdo económico y fue suspendido por la NFL.