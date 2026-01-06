Pateador de Jacksonville dedica histórico gol de campo a Cristiano Ronaldo

Cam Little sigue haciendo historia en la NFL. El joven pateador de los Jacksonville Jaguars volvió a sorprender con un largo gol de campo en la victoria de su equipo ante los Tennessee Titans, y aunque ya por la distancia se destacó su patada, fue su celebración y a quien se la dedicó lo que se ha robado los reflectores.

Little entró en acción para los Jaguars desde la pretemporada. El pateador de tan sólo 22 años logró concretar el gol de campo más largo en la historia de la NFL al acertar desde 70 yardas, sin embargo, al no ser en un partido oficial, no entra de lleno en los libros de récords.

Ya en temporada regular volvió a brillar. En un partido ante los Raiders de Las Vegas dejó atrás el récord anterior de Justin Tucker de 66 yardas al concretar un gol de campo de 68. Ahora, en el último juego de la temporada anotó el segundo más largo de la historia con 67 yardas.

Logró otro gol de campo histórico | AP

El festejo que se robó los reflectores

Tras lograr el largo gol de campo, Little no tardó en festejar junto con sus compañeros, sin embargo, también pidió 'calma' con las manos, para posteriormente realizar el gesto de 'estoy aquí'. Este tipo de festejos, los realizó para 'homenajear' a Cristiano Ronaldo.

“La celebración en realidad fue por Cristiano Ronaldo. (Él) hace una celebración donde le dice a la multitud que se calme él ya ha estado ahí antes, obviamente cuando anota un gol. Así que eso fue algo así como lo estaba tratando de imitar porque Ronaldo es uno de mis futbolistas favoritos”, dijo a los medios al final del encuentro.

El festejo al que Little hace referencia se dio en el 2013 cuando, en un Clásico ante Barcelona, el futbolista portugués marcó el segundo gol de Real Madrid que, significó el triunfo para su equipo.

Celebró como CR7 | captura

Listo para la postemporada

Ahora, Littel debe alistarse para disputar su primera postemporada. Los Jaguars lograron salir campeones de la AFC Sur superando a los Houston Texans y a los Indianápolis Colts. Con un récord de 13-4 y ocho triunfos al hilo, el equipo quiere seguir por el buen paso avanzando en los Playoffs.

En la ronda de comodines, el equipo se tendrá que enfrentar a los Buffalo Bills, uno de los grandes candidatos al título. Aun así, con el partido llevándose a cabo en Jacksonville, Little y compañía buscarán seguir con los festejos.