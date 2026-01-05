¡Destrozados! Así reaccionaron los jugadores de Baltimore al ser eliminados

Los Pittsburgh Steelers ganaron el último partido de la temporada regular y así consiguieron no sólo ser campeones de la AFC Norte, sino que también clasificar a la postemporada dejando en el camino a su máximo rival los Baltimore Ravens. Ahora, tras clasificar cuarto en la Conferencia Americana se medirá ante los Houston Texans en la Ronda de Comodines. Por su parte los Ravens quedaron desconsolados en el terreno de juego.

Baltimore batalló hasta el último momento para poder conseguir ese último boleto a la postemporada. A pesar de haber iniciado su temporada con un récord de 1-5 y tener menos del 35% de probabilidades de acceder a los Playoffs, el equipo logró revertir su mal paso y llegar al último juego de temporada con la posibilidad de ganar su división con una victoria.

La eliminación

En un partido muy peleado, los Steelers y Ravens intercambiaron posesiones con puntos y en un cuarto cuarto con 27 puntos, Lamar Jackson logró, con menos de un minuto en el partido, dejar a su equipo con la posibilidad de ganar el partido con un gol de campo.

Desafortunadamente para el dos veces MVP de la NFL, su pateador le terminó fallando pues, Tyler Loop pateador novato, mandó por un costado el intento de gol de campo de 44 yardas que los hubiera puesto arriba en el marcador para así, ganar el partido, ganar la división y clasificar a la postemporada.

Las reacciones de Baltimore

A través de diversos videos en redes sociales, los aficionados de la NFL pudieron ver las reacciones de los jugadores de Baltimore tras el gol de campo fallido. Lamar, empezó a festejar antes de tiempo pensando que estarían en los playoffs, sin embargo, al ver la falla su aspecto cambió notablemente y muy seriamente intercambió palabras y abrazos con sus rivales pero fue de los primeros en ir al vestidor.

No. 8 gave it his all. pic.twitter.com/i0MWWgECc8 — NFL (@NFL) January 5, 2026

Por su parte, Loop estaba desconsolado. Tras fallar rápidamente se tapó el rostro con las manos y, en el camino al vestidor tuvo que se consolado por su entrenador pues no paraba de llorar. "Fue una situación excelente, justo lo que queríamos , y desafortunadamente, simplemente le pegué mal al balón.. Que terminara así es una mier..", comentó ya en los vestidores.

“Es decepcionante”, dijo John Harbaugh, entrenador de los Ravens después del partido. “Pensé que nuestros chicos lucharon. Estuvimos muy cerca de ganar la División Norte y no lo logramos. Todo lo demás es historia. Tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero no lo hicimos. Estamos decepcionados y seguiremos adelante”.

