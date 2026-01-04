Nuevos aires: Philip Rivers apunta a ser entrenador de la NFL

Luego de su eliminación de los playoffs con el equipo de Indianapolis Colts y de decir adiós una vez más a las canchas de la NFL, el quarterback de 44 años, Philip Rivers, estaría cerca de convertirse en el entrenador en jefe de un equipo profesional, contando con dos interesados hasta el momento.

Rivers con los Colts I AP

¿Qué equipos están interesados por Philip River?

Pese a decir adiós a la máxima categoría del futbol americano como jugador, la carrera de River en la NFL parece no haber terminado aún, pues su liderazgo y mentalidad en el emparrillado lo pondrían como entrenador, según reportes cercanos a los equipos.

Aunque el mismo Philip reveló hace tiempo no querer saber nada de estos puestos cuando finalizara su carrera, tal parece que su regreso en diciembre habría significado un cambio de opinión y estaría dispuesto a regresar ahora en las bancas de algún equipo.

“Rivers nunca había estado dispuesto a involucrarse, ni con equipos universitarios ni con la NFL , pero su dramático regreso a la NFL en diciembre podría haber despertado su interés", declaró Ian Rapport, reportero cercano a la NFL.

AP

Los equipos que actualmente tiene una vacante el puesto de entrenador en jefe y que además mostraron interés en Rivers son los New York Giants y los Tennessee Titans, aunque como es costumbre en la NFL, se espera que se abran más vacantes al final de la Semana 18 de la temporada.

“Varias fuentes indican que Rivers podría ser candidato a entrenador principal en este ciclo. Y actualmente se cree que Rivers tendrá al menos una oportunidad de entrevista, posiblemente más”, añadió Rapport.

“Las fuentes dicen que los equipos han estado investigando a Rivers como candidato y haciendo llamadas de antecedente”, concluyó el reportero cercano a todos los equipos de la NFL.

Rivers en la NFL I AP

Regreso y final

Rivers se retiró en el 2020, sin embargo, una dramática y repentina llamada de Indianápolis en diciembre lo hizo volver a ponerse el casco para jugar tres partidos de la temporada y que dijo adiós en la última semana de la NFL, viendo el juego desde el banco, pues los Colts tomaron la decisión de que el novato, Riley Leonard, fuera el mariscal titular.

En su último juego como profesional, Philip Rivers vio a su equipo caer 38-30 ante los Houston Texans, en un emocionante duelo, digno de preámbulo para la postemporada de la NFL.