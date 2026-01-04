¿Super Bowl amarrado? Seattle y su 'tradición' al conseguir el sembrado 1

Los Seattle Seahawks aseguraron el sembrado número uno de la Conferencia Nacional, marcando la cuarta ocasión en la historia de la franquicia en la que finalizan la temporada regular como el mejor equipo de la NFC. El logro llegó tras imponerse 13-3 a los San Francisco 49ers el sábado por la noche, resultado que también significó para Seattle su primer título de la NFC Oeste desde la temporada 2020.

Con esta victoria, Seattle no solo garantizó la ventaja de local durante toda la postemporada, sino que ilusiona a todos su fanáticos por una tendencia histórica que ha acompañado al equipo cada vez que ha alcanzado el primer puesto de la conferencia. En las tres ocasiones anteriores en las que los Seahawks obtuvieron el sembrado número uno, el equipo logró avanzar hasta el Super Bowl, un antecedente que vuelve a colocarlos en el centro de la conversación rumbo al cierre de la temporada.

Vencieron a San Francisco | AP

El panorama de la NFC

El resultado ante los Seahawks dejó a los 49ers con un panorama distinto de cara a los playoffs. San Francisco ahora ocupará el quinto o sexto sembrado de la NFC, dependiendo del desenlace del último partido del domingo entre los Rams de Los Ángeles y los Cardenales de Arizona. Una victoria de los Rams enviaría a los 49ers al sexto puesto, mientras que una derrota de Los Ángeles colocaría a San Francisco como quinto sembrado. En cualquiera de los escenarios, los 49ers deberán disputar la Ronda de Comodines como visitantes.

Mientras tanto, el camino rumbo al Super Bowl, que se celebrará en Santa Clara, California, en el Levi's Stadium, ahora pasa por Seattle. El primer puesto de la conferencia le otorga a los Seahawks la ventaja de recibir todos sus partidos de postemporada en casa, un factor que históricamente ha sido determinante para la franquicia en campañas anteriores.

Serán locales en los Playoffs | AP

Los antecedentes que acompañan al sembrado número uno

Seattle ha vivido tres experiencias previas como el mejor equipo de la NFC. La primera ocurrió en la temporada 2005 bajo la dirección de Mike Holmgren, cuando el equipo terminó con marca de 13-3. En esa postemporada, los Seahawks vencieron a Washington por 20-10 y a Carolina por 34-14 para avanzar al Super Bowl XL, donde cayeron 21-10 ante los Pittsburgh Steelers.

La segunda y tercera ocasión llegaron en la etapa de Pete Carroll. En la temporada 2013, Seattle registró un récord de 13-3 y superó a los New Orleans Saints y a los San Francisco 49ers en los playoffs para llegar al Super Bowl XLVIII. En el partido por el título, disputado en el MetLife Stadium, los Seahawks vencieron a los Denver Broncos por 43-8, obteniendo el primer Trofeo Lombardi en la historia de la franquicia. Un año más tarde, en la temporada 2014, Seattle terminó con marca de 12-4, superó a Carolina y protagonizó una remontada ante Green Bay en la postemporada para regresar al Super Bowl, donde cayó ante los New England Patriots en la última jugada del encuentro.

Buscan volver al SB | AP

Ahora, en su segunda temporada al frente del equipo tras reemplazar a Carroll, Mike Macdonald buscará convertirse en el tercer entrenador en jefe en llevar a los Seahawks al Super Bowl y en unirse a Holmgren y Carroll como los únicos estrategas que han guiado a la franquicia en una carrera hacia el Trofeo Lombardi, respaldado por una historia que vuelve a repetirse para Seattle como sembrado número uno de la NFC.

