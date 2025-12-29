NFL: Así se jugarán los Playoffs 2025, al momento

La postemporada está a punto de quedar definida después de 17 semanas de acción

NFL: Así se jugarán los Playoffs 2025, al momento
Bo Nix | AP
Emiliano Arias Pacheco
29 de Diciembre de 2025

Ya huele a Playoffs. La Semana 17 de la NFL terminó y con ello varios equipos dejaron cosas pendientes para la última jornada de acción. Cuatro divisiones aún faltan por conocer a su Campeón; además de conocer a los dos mejores sembrados por Conferencia para el bye week.

¿Cuáles son los enfrentamientos al momento?

A falta de una semana y varias cosas por jugar, aún no hay partidos definidos, sin embargo, ya nos podemos dar una idea de los que nos va a traer la segunda semana de enero en la NFL. Con grandes expectativas, te presentamos los Playoffs al momento por Conferencia.

Seahawks | AP
Seahawks | AP

Conferencia Americana

Sembrado número uno: Denver Broncos (13-3)

Juegos de Comodín

  • Buffalo Bills (7) vs New England Patriots (2) en Gillette Stadium, Foxborough
  • Los Angeles Chargers (6) vs Jacksonville Jaguars (3) en EverBank Stadium, Jacksonville
  • Houston Texans (5) vs Pittsburgh Steelers (4) en Acrisure Stadium, Pittsburgh

Conferencia Nacional

Sembrado número uno: Seattle Seahawks (13-3)

Juegos de Comodín

  • Green Bay Packers (7) vs Chicago Bears (2) en Soldier Field, Chicago
  • Los Angeles Rams (6) vs Philadelphia Eagles (3) en Lincoln Financial Field, Pennsylvania
  • San Francisco 49ers (5) vs Carolina Panthers (4) en Bank of America Stadium, Charlotte
Sigue la NFL en DAZN
Sigue la NFL en DAZN

¿Qué puede cambiar en la próxima semana?

Como se mencionó anteriormente, los mejores récords de cada conferencia han quedado definidos. Los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks se enfrentarán en la última semana, en caso de la victoria de los de bahía, ellos serán el número uno; ocurre lo mismo para los Halcones Marinos.

Por su parte, Chicago tendrá que ganar, ya que en caso de una victoria de Philadelphia y una derrota de los Osos, serán el tercer mejor equipo y no el segundo. Carolina también se jugará su pase ante los Buccaneers; los únicos que ya conocen sus posiciones son Green Bay Packers y Los Angeles Rams.

Por su parte, los comodines de la AFC podrían cambiar en caso de un descalabro de alguno de los tres, por lo que ganar también es vital para no enfrentar ambientes tan hostiles en Playoffs. Los Steelers se jugarán su división ante los Ravens; mientras que los Broncos buscarán el sembrado uno ante los Chargers.

Aaron Rodgers | AP
Aaron Rodgers | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C 

TE PUEDE INTERESAR

Rams suma su segunda derrota al hilo tras caer de último minuto ante los Falcons

Rams | 29/12/2025

Rams suma su segunda derrota al hilo tras caer de último minuto ante los Falcons
¿El adiós de Mike Tomlin? Reportes apuntan a una posible retirada en caso de perder ante Baltimore

Steelers | 29/12/2025

¿El adiós de Mike Tomlin? Reportes apuntan a una posible retirada en caso de perder ante Baltimore
Andy Reid confirma que regresará con los Chiefs el próximo año

Chiefs | 29/12/2025

Andy Reid confirma que regresará con los Chiefs el próximo año
Te recomendamos
NFL 2025: Todo lo que debes saber sobre la Semana 18
NFL

LO ÚLTIMO