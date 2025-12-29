NFL: Así se jugarán los Playoffs 2025, al momento

Ya huele a Playoffs. La Semana 17 de la NFL terminó y con ello varios equipos dejaron cosas pendientes para la última jornada de acción. Cuatro divisiones aún faltan por conocer a su Campeón; además de conocer a los dos mejores sembrados por Conferencia para el bye week.

¿Cuáles son los enfrentamientos al momento?

A falta de una semana y varias cosas por jugar, aún no hay partidos definidos, sin embargo, ya nos podemos dar una idea de los que nos va a traer la segunda semana de enero en la NFL. Con grandes expectativas, te presentamos los Playoffs al momento por Conferencia.

Conferencia Americana

Sembrado número uno: Denver Broncos (13-3)

Juegos de Comodín

Buffalo Bills (7) vs New England Patriots (2) en Gillette Stadium, Foxborough

Los Angeles Chargers (6) vs Jacksonville Jaguars (3) en EverBank Stadium, Jacksonville

Houston Texans (5) vs Pittsburgh Steelers (4) en Acrisure Stadium, Pittsburgh

Conferencia Nacional

Sembrado número uno: Seattle Seahawks (13-3)

Juegos de Comodín

Green Bay Packers (7) vs Chicago Bears (2) en Soldier Field, Chicago

Los Angeles Rams (6) vs Philadelphia Eagles (3) en Lincoln Financial Field, Pennsylvania

San Francisco 49ers (5) vs Carolina Panthers (4) en Bank of America Stadium, Charlotte

¿Qué puede cambiar en la próxima semana?

Como se mencionó anteriormente, los mejores récords de cada conferencia han quedado definidos. Los San Francisco 49ers y los Seattle Seahawks se enfrentarán en la última semana, en caso de la victoria de los de bahía, ellos serán el número uno; ocurre lo mismo para los Halcones Marinos.

Por su parte, Chicago tendrá que ganar, ya que en caso de una victoria de Philadelphia y una derrota de los Osos, serán el tercer mejor equipo y no el segundo. Carolina también se jugará su pase ante los Buccaneers; los únicos que ya conocen sus posiciones son Green Bay Packers y Los Angeles Rams.

Por su parte, los comodines de la AFC podrían cambiar en caso de un descalabro de alguno de los tres, por lo que ganar también es vital para no enfrentar ambientes tan hostiles en Playoffs. Los Steelers se jugarán su división ante los Ravens; mientras que los Broncos buscarán el sembrado uno ante los Chargers.

