NFL 2025: ¿Qué equipos ya están en Playoffs?

La temporada regular de la NFL está a punto de terminar, por lo que varios equipos comenzaron a entrar a la postemporada. Con las últimas dos semanas en puerta, las siguientes escuadras lograron su clasificación.

En Playoffs | AP

¿Cuáles son los clasificados por parte de la Conferencia Americana?

Por parte de la Conferencia Americana, solamente una escuadra está en la postemporada. Los Denver Broncos lograron su pase a los Playoffs después de su victoria la semana anterior ante los Green Bay Packers, pero aún no han ganado su división o ser el mejor sembrado.

Por su parte, otro equipo que se puede clasificar en esta misma semana son los New England Patriots, quienes están disputando el Sunday Night Football ante los Baltimore Ravens.

Denver Broncos 12-3 (Mejor sembrado al momento)* New England Patriots 11-3 (Líder divisional al momento) Jacksonville Jaguars 11-4 (Líder divisional al momento) Pittsburgh Steelers 9-6 (Líder divisional al momento) Los Angeles Chargers 11-4 (Comodín al momento) Buffalo Bills 11-4 (Comodín al momento) Houston Texans 10-5 (Comodín al momento) Indianapolis Colts 8-6 (En la pelea) Baltimore Ravens 7-7(En la pelea)

*Clasificado a Playoffs

En búsqueda de Playoffs | AP

¿Cuáles son los clasificados por parte de la Conferencia Nacional?

Por su parte, en la Conferencia Nacional varios equipos ya consiguieron su boleto a la postemporada. Los Angeles Rams lograron en la Semana 16 al derrotar a los Detroit Lions; mientras que esta fecha lo hicieron cuatro equipos más

Los primeros en entrar en la Semana 17 fueron los Seattle Seahawks, al derrotar a los Rams en un duelo divisional impresionante. Después, los Philadelphia Eagles hicieron lo propio y se coronaron como campeones divisionales al derrotar a los Washington Commanders.

La victoria de los Pittsburgh Steelers sobre los Detroit Lions ayudó a dos equipos más a entrar a los Playoffs: los Chicago Bears y los San Francisco 49ers. Ambas escuadras ahora buscarán cerrar su participación en la temporada regular con un título divisional y el sembrado uno.

Seattle Seahawks 12-3 (Mejor sembrado al momento)* Chicago Bears 11-4 (Líder divisional al momento)* Philadelphia Eagles 10-5 (Campeón divisional)* Carolina Panthers 8-7 (Líder divisional al momento) Los Angeles Rams 11-4 (Comodín al momento)* San Francisco 49ers 10-4 (Comodín al momento)* Green Bay Packers 9-5-1 (Comodín al momento) Detroit Lions 8-7 (En la pelea) Tampa Bay Buccaneers 7-8(En la pelea)

*Clasificados a Playoffs

En Playoffs | AP