Los Angeles Chargers descansarán a Justin Herbert en la última semana; Trey Lance será titular

Los Angeles Chargers (11-5) se enfrentarán en la última semana de la Temporada Regular de la NFL ante los Denver Broncos (13-3), sin embargo, no contarán con su mariscal de campo titular, Justin Herbert; la noticia la dio a conocer el entrenador en jefe del equipo, Jim Harbaugh, en una conferencia de prensa.

El titular en lugar de Herbert será Trey Lance, quien llegó este año a los Bolts después de un breve paso en los Dallas Cowboys y ser una mala apuesta por parte de los San Francisco 49ers. Lance, quien fuera una selección de primera ronda, tendrá su primer partido como titular en los Cargadores; el segundo quarterback será DJ Uiagalelei, quien estuvo todo el año en el equipo de prácticas.

Justin Herbert

La razón por la cual no jugará Justin Herbert es por una fractura en la mano izquierda con la cual ha lidiado desde la Semana 13. Además, los Chargers ya no se juegan nada en la temporada, pues tras la derrota ante los Houston Texans, dejaron la división en bandeja de plata para los Denver Broncos.

Harbaugh anunció que Herbert no será el único jugador en descansar, pues quieren contar con hombres completos de cara a la postemporada. "Ganar y estar sanos, esa es nuestra prioridad", dijo Harbaugh. "Y los jugadores que creemos, según los médicos, los preparadores físicos, yo mismo y la organización, que tienen más golpes y necesitan más descanso, hemos decidido que ese es el camino a seguir".

Los Broncos son los beneficiados

La ausencia del mariscal de campo será notable, razón por la cual los Denver Broncos serán los mayores beneficiados. El equipo, encabezado por Sean Payton, buscará ganar a su rival divisional para asegurar el primer lugar de la Conferencia Americana, dejando sin oportunidad a los New England Patriots.

En caso de perder, los Chargers podrían caer un lugar y ser el último comodín, todo si los Buffalo Bills logran vencer a los New York Jets. Los Angeles Chargers buscarán mejorar en la postemporada en comparación a la temporada anterior, cuando cayeron en la ronda de comodines ante los Houston Texans.

Trey Lance

¿Quién falta para entrar a Playoffs en la AFC?

Solamente queda un boleto para la postemporada en la Conferencia Americana, y será para el norte. Los Pittsburgh Steelers jugarán ante los Baltimore Ravens en el último partido de temporada regular de la NFL, el ganador tendrá su boleto a los Playoffs y su oportunidad de jugar en el Super Bowl LX.

Justin Herbert