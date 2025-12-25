Broncos consigue su primera victoria en Kansas City desde el 2015

En una noche complicada para Denver, Broncos lograron romper una sequía de una década en territorio enemigo. Con una actuación determinante de Bo Nix en la segunda mitad, Denver se impuso 20-13 a los Kansas City Chiefs en Arrowhead, resultado que les permite asegurar una semana más la cima de la AFC.

Bo Nix comanda victoria de Denver | AP

A pesar de que los Broncos llegaban como amplios favoritos ante unos Chiefs mermados por las lesiones y jugando con su tercer quarterback tras la ausencia de Patrick Mahomes, el duelo fue una batalla defensiva que se definió hasta los instantes finales.

El encuentro comenzó con Denver tomando el control del reloj. Una serie ofensiva inaugural de ocho minutos terminó apenas en un gol de campo, marcando la tónica de la primera mitad: una ofensiva de Broncos que movía el balón pero sufría para capitalizar en la zona roja.

La sorpresa saltó en el segundo cuarto cuando Chris Oladokun, el tercer mariscal de campo de Kansas City, conectó con Brashard Smith para el primer touchdown aéreo en la carrera de ambos. Con esto, los locales se fueron al descanso con una inesperada ventaja de 7-6, silenciando momentáneamente las proyecciones que daban a Denver como claro ganador.

Oladokun fue QB titular de Chiefs | AP

Bo Nix toma las riendas

La segunda mitad trajo consigo el ajuste necesario para el equipo de Sean Payton. Aunque Harrison Butker amplió la ventaja para Kansas City con un gol de campo de 53 yardas, la respuesta de Denver fue contundente:

Bo Nix tomó la responsabilidad personal y, tras una serie agresiva, anotó por la vía terrestre para devolverle la ventaja a los Broncos (13-10).

Tras un empate momentáneo 13-13 en el último cuarto, Nix mostró temple de veterano al liderar una serie ofensiva que culminó con un pase de anotación para RJ Harvey a menos de dos minutos del final.

Bo Nix lanzó el TD de la victoria | AP

Fin a la maldición de Arrowhead

Con este 20-13, los Broncos no solo mantienen su estatus como el equipo a vencer en la AFC este 2025, sino que consiguen su primera victoria en Kansas City desde el año 2015.

La defensa de Denver cerró la puerta en los últimos segundos, dejando sin opciones a un Oladokun que, a pesar de su esfuerzo, no pudo igualar el nivel de ejecución de la ofensiva visitante en el "clutch".