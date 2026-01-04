¡Histórico! Myles Garrett rompe récord de capturas en una temporada

¡Lo logró! Tuvo que llegar la última semana de la temporada per finalmente Myles Garrett logró hacer historia al superar las 22.5 capturas de mariscal de campo en una misma campaña. El ala defensiva de los Cleveland Browns dejó la marca atrás en su último juego con una captura ante los Cincinnati Bengals.

Desde su partido de Semana 13 ante los Tennessee Titans, Garrett, se convirtió en el decimotercer jugador en alcanzar las 20 capturas en una sola temporada, pero con partidos aún por delante, el defensivo estaba buscando el récord de 22.5, compartido por Michael Strahan y TJ Watt.

Dejó atrás el previo récord | AP

Superó el récord

Garrett logró sumar otra captura y media en partido ante los Chicago Bears de semana 14 quedándose a sólo una captura del récord histórico. Esta marca la había conseguido tras obtener cinco capturas contra Nueva Inglaterra a fines de octubre, cuatro capturas contra el dos veces MVP de la liga Lamar Jackson y los Baltimore Ravens a mediados de noviembre y tres capturas la última vez que los Browns ganaron, en la Semana 12 en Las Vegas.

Se esperaba que pudiera romper el récord previo a esta última semana de temporada, sin embargo, ante los Bills solo logró media captura y se fue en blanco ante los Steelers quedándose a media captura del récord. Hoy, tras detener a Joe Burrow, logró dejar atrás el récord previo.

Además, de estos días históricos, Garrett sumó detenciones al mariscal rival ante Cincinnati, Miami, Jets, 49ers y Titans, así como contra los Osos de Chicago con lo que ya suma al menos media captura en 11 de sus 15 partidos.

Así llegó el récord

Tuvieron que pasar tres cuartos y medio para que finalmente el defensivo lograra romper el récord. Los Bengals habían logrado detener a Garrett a lo largo del partido y Burrow se soltaba del balón muy rápido evitando la llegada del su rival, sin embargo, con cinco minutos en en cuarto cuarto, finalmente llegó.

En una jugada que duro menos de tres segundos, Garrett superó al tackle izquierdo y encontró a Burrow en el 'backfield'. Con la llegada del defensivo el QB simplemente se tiró al suelo dando por perdida la jugada y dándole la captura 23 a Garrett.

suma 11 partidos con captura | AP

Otros récords

Garrett ahora no sólo logró romper la marca de capturas, sino que también igualó al histórico Lawrence Taylor, quien presume de ser el único jugador con cuatro partidos de tres capturas en una temporada desde que la NFL reconoció oficialmente las capturas como una estadística en 1982. Tiene ocho partidos de tres capturas en su carrera, de los cuales tres vinieron esta misma temporada.



Además, a principios de esta temporada, Garrett superó al propio Taylor y se convirtió en el primer jugador con al menos 12 capturas en seis temporadas consecutivas. Con 122.5 en 130 partidos, Garrett ostenta el récord de la NFL de más capturas registradas antes de que un jugador cumpla 30 años, dejando atrás la marca de Reggie White ostentaba el récord anterior con 108.

Con las capturas de esta temporada, Garrett también entró en el Top 20 de jugadores con más capturas en la historia de la NFL. Aunque aún está lejos de las 200 de Bruce Smith, con 10 capturas más alcanzaría el Top 15 y con 20 más ya lograría ser Top 6 en la historia.

Acecha más récords | AP

Garrett dijo que también sabe que el récord de tacleadas para pérdida de JJ Watt en una sola temporada es de 39, y quiere superarlo también. Llega al partido del domingo con 31.

