NFL 2025: ¿Con triple empate en marca, quién gana la NFC Sur?

La definición de la NFC Sur en la temporada regular de la NFL dejó uno de los escenarios más complejos y poco comunes de la Semana 18, con tres equipos igualados en récord. Ante esto, la NFL debe revisar múltiples criterios de desempate para decidir quien avanzará a la postemporada. Buccaneers, Panthers y Falcons terminaron con marca de 8-9, lo que obligó a revisar minuciosamente los resultados directos.

Todo comenzó con la victoria de Tampa Bay sobre Carolina por 16-14 de este sábado, un resultado que permitió a los Buccaneers colocarse momentáneamente como líderes de la división. El triunfo parecía asegurarles su quinto título divisional consecutivo y una nueva aparición en la postemporada, aunque el panorama seguía dependiendo de otros marcadores. A pesar del resultado favorable, el récord general no era suficiente para garantizar el pase directo sin ayuda externa, ya que el equipo cerró la campaña con marca negativa.

Con ese resultado, Tampa Bay y Carolina finalizaron empatados en el primer lugar de la NFC Sur con récord de 8-9. En el primer criterio de desempate directo entre ambos, los Buccaneers llevaban ventaja gracias a su victoria en la Semana 13 ante los Cardinals, mientras que los Panthers habían caído frente a Arizona en la Semana 2. Esto colocaba a Tampa como líder provisional de la división tras concluir sus partidos.

El triunfo de Atlanta y el triple empate en la NFC Sur

El panorama cambió de forma definitiva con la victoria de los Falcons sobre los Saints, quienes cerraron la temporada con récord de 6-10. Ese resultado provocó un triple empate en la cima de la NFC Sur, con Buccaneers, Panthers y Falcons igualados con marca de 8-9. Sin embargo, Atlanta ya estaba matemáticamente eliminado, ya que no contaba con criterio de desempate favorable ni frente a Tampa Bay ni frente a Carolina.

A pesar de su eliminación, el triunfo de los Falcons tuvo un impacto directo en la definición del campeón divisional. Carolina barrió la serie de la temporada regular ante Atlanta, lo que le otorgó ventaja en el desempate divisional. En contraste, Buccaneers y Falcons dividieron su serie, lo que impedía a Tampa beneficiarse de ese criterio específico.

Carolina se queda con la división y recibe juego de playoffs

Con todos los criterios aplicados, y pese al triple empate en récord, fue Carolina quien obtuvo la ventaja definitiva en el desempate, asegurando el título de la NFC Sur. El título divisional llegó gracias a que vencieron a los Falcons en sus dos partidos de la temporada mientras que Tampa Bay dividió resultados con su rival divisional. Este resultado le permite a los Panthers avanzar a la postemporada y, además, recibir un partido de playoffs en casa, algo que parecía poco probable antes de la última jornada.

El rival de Carolina en la ronda de comodines saldrá entre San Francisco o Los Angeles Rams, dependiendo de los resultados finales y la siembra dentro de la Conferencia Nacional. De esta forma, la NFC Sur concluyó la temporada regular con una de las definiciones más enredadas del año, donde cada resultado de la Semana 18 fue determinante para establecer al campeón divisional y el único representante de la división en los playoffs.

