Aaron Rodgers deja su futuro con la NFL en el aire

Con la mirada puesta en el presente y no en el largo plazo, Aaron Rodgers enfrenta un momento clave al cierre de la temporada regular de la NFL. El veterano mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers será agente libre una vez concluya su contrato de un año, pero ha dejado claro que su prioridad inmediata es el duelo decisivo de la Semana 18 frente a los Baltimore Ravens, un partido que puede definir el rumbo del equipo en la AFC.

Rodgers, de 42 años, reconoció que su situación contractual es clara y que, una vez finalizada la campaña, tendrá que tomar decisiones importantes. Aunque evitó adelantar planes, aceptó que la agencia libre le abrirá algunas opciones si decide continuar su carrera. Sin embargo, subrayó que no es un tema que lo distraiga en este momento, ya que su enfoque está completamente en el cierre de la temporada.

Una experiencia que superó expectativas en Pittsburgh

El quarterback no ocultó su satisfacción por el año vivido con los Steelers, destacando el trato recibido dentro y fuera del campo. Rodgers señaló que la experiencia en Pittsburgh ha sido incluso mejor de lo que esperaba, y elogió el entorno competitivo, el liderazgo del equipo y la cultura de una franquicia histórica que exige resultados.

En junio, durante una entrevista en “The Pat McAfee Show”, Rodgers ya había adelantado que estaba “bastante seguro” de que la temporada 2025 sería la última de su carrera. La decisión de firmar por un solo año respondió, según explicó, al deseo de cerrar su trayectoria con tranquilidad, disfrutando del juego y del entorno, sin compromisos a largo plazo.

¿Será este el último capítulo de Aaron Rodgers en la NFL?

Con el paso de los meses, el mariscal reiteró su gratitud hacia Mike Tomlin, el cuerpo técnico y sus compañeros. Reflexionó sobre los caminos alternativos que pudo haber tomado su carrera, pero afirmó que, de no haber llegado a Pittsburgh, habría perdido amistades, aprendizajes y recuerdos que hoy considera fundamentales en su vida profesional y personal.

Rodgers también dejó claro que cualquier decisión futura la tomará en conjunto con su esposa y de manera privada. Más allá de la edad, expresó su deseo de que su elección se base en las ganas de seguir jugando y no en limitaciones físicas, confiando en sentirse bien para que ese factor no sea determinante.

En lo deportivo, el impacto del quarterback ha sido tangible. Desde su llegada, los Steelers registran marca de 9-7 y se han mantenido en la pelea por el título divisional. Rodgers ha lanzado para 3,028 yardas, con 23 touchdowns y siete intercepciones, completando el 65.6% de sus pases, números sólidos dentro de un sistema ofensivo nuevo.

Finalmente, el mariscal asumió con autocrítica los altibajos de la temporada, incluido su desempeño ante Cleveland en la Semana 17 sin DK Metcalf. Aun así, reafirmó su confianza en el proceso y en su capacidad de recuperación, una mentalidad que ha marcado su carrera y que ahora busca reflejar en el partido más importante del año para Pittsburgh.

